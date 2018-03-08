Marvel süper kahraman dosyaları: Iron Man

Howard ve Maria Stark'ın oğlu olan Tony Stark üstün zekalı birisi. 21 yaşında şirketin başına geçmeyi başaran Tony, Afganistan'da yeni bir silah sunumu yaptıktan sonra bir pusuya düşürülür. Bu pusu sonucundan esir alınır ve şarapnel parçaları kalbine yakın bir yere saplanır. Bu yüzden bu parçaları çıkaramayan Tony, yanındaki başka bir esir tarafından kurtarılır. Bu esir Ho Yinsen isminde bir bilim adamıdır. Bu bilim adamı Tony'nin göğsüne bir çeşit mıknatıs yerleştirerek ölmesini engeller. Daha sonra bu iki kendilerine silah üretmeleri için verilen malzemelerden bir zırh yapar ve esir tutuldukları yerden kaçarlar. Daha sonra Tony bu zırhı daha da geliştirir. Iron Man'in yeteneklerine gelecek olursak tamamen zekası. Zekası sayesinde değişik özelliklere sahip bir sürü zırh oluşturmuştur.