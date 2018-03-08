Marvel süper kahraman dosyaları: Hulk

Hulk aslında Dr. Robert. Bruce Banner'ın küçükken yaşadığı travmalar sonucunda oluşan bir ikinci kişilik. Banner bu ikinci kişiliğini uzun bir süre boyunca bastırmış. Oldukça zeki olan Banner askeriye için bazı testler yapmaktadır. Bu testlerden birinde talihsiz bir kaza yaşanıyor. Banner yüksek miktarda Gama radyasyonuna maruz kalıyor ve yeşil bir deve dönüşüyor. Bizim yeşil devin yeteneklerine gelecek olursak, tam olarak öfke diyebiliriz. Hulk'un yetenekleri öfkesi ile orantılı olarak artıyor. Yani ne kadar kızdırırsanız o kadar güçlü oluyor. Hulk'un derisi de kurşun geçirmez ama derisini yakmanın ve delmenin yolları bulunuyor. Ancak derisinin çok hızlı bir şekilde kendini yenileyebiliyor.