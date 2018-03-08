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    Marvel süper kahraman dosyaları: Groot

    Hürriyet Haber
    08.03.2018 - 10:12 | Son Güncelleme:

    Galaksinin Koruyucuları filmi ile oldukça popüler olan ve insanlar tarafından sevilen Marvel karakteri Groot ilk başlarda kötü bir karakterdir. Daha sonra Roket Rakun ile tanışınca iyiler tarafına geçmiştir.

    Marvel'ın sevilen karakteri Groot türünün son kalan örneğidir. İlk başlarda kötüler tarafında yer alan Groot, Kree gezegeninde bir hapishanedeyken Roket Rakun'la tanışıp iyilerin tarafına geçmiştir. Daha sonra bu ikili Guardians Of The Galaxy grubuna katılmışlardır. Karakterin yeteneklerine gelecek olursak Groot, olağanüstü güç ve dirençe sahip. Aynı zamanda Groot tekrar büyümesini sağlayan bir rejenerasyon yeteneğine de sahip. Ayrıca Groot diğer ağaçlarla iletişim kurabilmektedir ve ağaçların zihinlerini yönetip onların saldırmasını da sağlamaktadır. 

    Etiketler: Süper kahraman dosyaları , Groot , Kimdir , Yetenekleri , Marvel
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