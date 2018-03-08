Marvel süper kahraman dosyaları: Doctor Strange

Stephen Strange, Ancient One isimli bir büyücünün yaptıklarını duyar. Buda ona bir umut ışığı olur. Bu büyücüyü aramak için Tibet'e giden Stephen Strange, uzun uğraşlar ardından büyücünün tapınağını bulur. Daha sonra büyücü ile konuşup derdini anlatan Stephen Strange'e, Ancient One ona layık olmadığını söyler. Bu duruma kızan Stephen Strange büyü ile dalga geçer ve saraydan gitmeye kalkar. Kötü hava koşullarından dolayı sarayda kalan Stephen Strange, bu süre zarfında oradakiler ile muhabbet kurar ve Ancient One'ın baş yardımcısı Mordo'nun yüce büyücü öldüreceğini duyar.

Ancient One'ı kurtarmaya çalışan Stephen Strange ölümle karşı karşıya gelir. Ancak Ancient One onu kurtarır, Mordo'yu da kovar. Daha sonra büyüye bakış açısı değişen Stephen Strange, Ancient One'dan büyü dersleri almaya başlar ve onun sağ kolu olur. Ancient One'ın ölmesinden sonra yüce büyücü ünvanı Stephen Strange'e geçmiştir ve artık evrenin mistik koruyucusu Doctor Strange olmuştur. Kahramanın yeteneklerine gelecek olursak büyülü eşya koleksiyonu bulunmaktadır. Ayrıca Doctor Strange güçlerini Agamotto, Cyttorak ve Watoomb gibi güçlü mistik varlıklardan çeker.