Marvel süper kahraman dosyaları: Daredevil

Yaşanan kazada Matt Murdock yaşlı adamı kurtardı. Ancak, Matt Murdock'un bu kahramanlığı görme duyusunu kaybetmesine neden oldu. Kamyonun devrilmesi sonucunda radyoaktif maddeye maruz kalan Matt'in gözüne bu sıvı geliyor. Matt daha sonra iyileşme sürecinde bu madde yüzünden yok olan görme yeteneği yerine diğer duyularının daha da geliştiğini fark ediyor. Diğer duyularının haricinde Matt'de bir radar duyusu da gelişmiş.

Bu sayede çevreyi insanların anladığından daha farklı halde anlamaya başlayan Matt, babasının ölümüyle tekrar sarsılır. Matt kör olduktan sonra babası tekrar boks yapmaya başlamıştır. Fixer isimli bir gangster tarafından babasından maçı satması istenir ama babası bu teklifi reddeder. Babasının onurlu kararı hayatı kaybetmesine neden olur. Matt ise babasının ölümünden sorumlu kişiyi bir gün bulmak umuduyla okuluna devam edip avukat olur. Daha sonra Foggy Nelson isimli bir arkadaşı ile avukat bürosu açar. Matt gündüzleri avukat, geceleri ise maske takarak Daredevil yani Hell's Kitchen'ın şeytanı olur. Daredevil'ın yeteneklerine gelecek olursak dövüş sanatlarında oldukça usta olan karakterimizin aynı zamanda diğer duyuları da söylediğimiz gibi oldukça gelişmiştir.