Marvel süper kahraman dosyaları: Captain America

Arkadaşlarından gördüğü zorbalıktan dolayı Steve Rogers'ta her zaman zorbalığa karşı durma refleksi gelişiyor. Bu oluşan refleks 2. Dünya savaşına katılmasına neden oluyor. Askeri açıdan çok zayıf ve çelimsiz olan Steve Rogers'ı askeriyeye almıyorlar. Daha sonra ondaki bu ateşi gören Captain Philips onu Super Soldiers projesine alıyor.

Daha sonrasında bu proje ile bizim çelimsiz Steve Rogers bir süper askere dönüşüyor. Kusursuz insan formu haline gelen Steve Rogers kostüm giyiyor ve Captain America'ya dönüşüyor. Captain America'nın yeteneklerine gelecek olursak Tony Stark'ın babası tarafından verilen Vibranyumdan bir kalkan taşıyor. Vibranyum hem kırılmaz hemde çok hafif olan bir madde. Bu kalkanın yanı sıra kusursuz vücudu, savaş taktikleri ve erdemi Captain America'yı Marvel evreninin en sevilen karakterlerinden biri yapıyor.