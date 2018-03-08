Marvel süper kahraman dosyaları: Black Panther

Wakanda dünyanın tümüne kapalı olan bir 3. dünya ülkesi olarak karşımıza çıkıyor. Ancak aslında Wakanda dünyadaki bütün ülkelerden daha fazla gelişmiş teknolojiye sahip. Teknolojisinin bu denli gelişmiş olmasının sebebi ise sahip olduğu Vibranyum madenleridir. Bu madenleri korumak amacıyla kendini dünyaya kapatan Wakanda, T'Challa yönetiminde kendini dünyaya açmıştır.

Yeteneklerine gelecek olursak, Black Panther'in duyuları ve fiziksel özellikleri normal bir insana göre oldukça üstündür. Stratejik ve taktiksel bir zekaya sahip, çevik ve hızlı bir karakterdir. Üstün teknolojisiyle zırhı da ona dayanıklık kazandırmaktadır.