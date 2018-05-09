Marvel işbirliğiyle birlikte Thanos Fortnite'a geldi!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
09.05.2018 - 13:04, Son Güncelleme:

Marvel işbirliğiyle birlikte Thanos Fortnite'a geldi!

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Marvel işbirliğiyle birlikte Thanos Fortnite'a geldi!

Epic Games ve Marvel işbirliği ile Avengers filmlerinin baş kötüsü Thanos’un Sonsuzluk Eldiveni sınırlı süreliğine oyuna eklendi. Haritada eldiveni bulup giyen oyuncu Thanos’a dönüşerek Eldiven’in gücüne sahip olacak.

Epic Games’in renkli dünyası ve heyecan dolu oynanışıyla milyonları kendine hayran bırakan oyunu Fortnite, oyuncularını bu hafta yeni bir sürprizle karşılıyor. Oyuna bugün gelen V4.1 güncellemesiyle, son olarak Avengers: Infinity War filminde gördüğümüz Sonsuzluk Eldiveni sınırlı bir süre için oyuna ekleniyor. 

Güncellemeyle oyuna eklenen Sonsuzluk Eldiveni Sınırlı Süreli Özel Modu’na giren oyuncular haritada Sonsuzluk Eldiveni’ni bulup giydiklerinde Thanos’a dönüşecek ve düşmanlarını çok uzaklara savuran kuvvetli yumruklar veya süper zıplama gibi muazzam güçlere sahip olacaklar. 

Elbette Thanos’a karşı koymak kolay olmayacak. Yapımcılar bu kudretli varlık karşısında diğer oyuncuların da bir şansının olması için bu modda oyuncuları Nadir, Destansı ve Efsanevi silahlarla donatıyor. An itibariyle Fortnite’ın oynanabildiği tüm platformlarda mevcut olan bu heyecan verici modun yalnızca kısıtlı bir süre için oyunda kalacağını hatırlatalım.

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