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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
BBC Türkçe
31.07.2018 - 07:28, Son Güncelleme:

Mars 2003'ten bu yana Dünya'ya hiç bu kadar yaklaşmamıştı

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Mars 2003'ten bu yana Dünya'ya hiç bu kadar yaklaşmamıştı

Mars gezegeni bugün Dünya'ya son 15 yıldaki en yakın konumunda. Bu gece Mars'ı 10 kat daha büyük ve Jüpiter'den 1,8 kat daha parlak görmek mümkün olacak.

Mars ve Dünya arasındaki mesafe ise bu gece 57,6 milyon kilometreye kadar inecek.

İki gezegen arasındaki ortalama mesafe ortalamada 80,8 milyon kilometre.

Yaklaşık olarak Dünya'nın yarısı büyüklüğünde olan Mars, genellikle gökyüzünde küçük bir noktadan ibaret olarak gözüküyor. Ancak bu gece Mars'ı çıplak gözle dahi gözlemlemek mümkün olacak.

Amatör teleskoplarla Mars'ın yüzeyindeki detayların ve kutup buz kütlesinin görülmesi de mümkün olacak. 

Ancak ABD uzay ve havacılık dairesi NASA, Mars yüzeyindeki büyük kum fırtınalarının görüşü engelleyebileceğini de hatırlatıyor. 

Mars 2003ten bu yana Dünyaya hiç bu kadar yaklaşmamıştı

NASA'dan Mars'ı izleme ipuçları

NASA'nın, bu gece Mars'ı izlemek isteyenlere birkaç tavsiyesi de var.

Gün batımından hemen sonra Mars gökyüzünde güneybatı ufuk çizgisi yönünde belirecek.

Ancak NASA, Güneş'in batışından birkaç saat sonra Mars'ın ufuk çizgisinin üzerine doğru yükseleceğini ve çok daha rahat biçimde görülebileceğini söylüyor.

Mars her ne kadar Dünya'ya normalden milyonlarca kilometre daha yakın olsa da bu gece de gökyüzünün en parlak gezegeni yine Venüs olacak.

Ancak yine de Mars'ın kendisine has kırmızı ışıltısını uzun süredir olmadığı kadar kolay olacak.

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