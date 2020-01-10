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Teknoloji
Haber Giriş: 10.01.2020 - 11:11,Son Güncelleme:/

Magic: ManaStrike ön kayıtları açıldı

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Magic: ManaStrike ön kayıtları açıldı

Netmarble Corp. bugün Magic: ManaStrike ön kayıtlarının başladığını duyurdu. Magic: ManaStrike oyununu indirmek için ön kayıt yaptıran oyuncular, oyun açıldığında ve öğretici bölümünü tamamladığında çeşitli oyun içi ödüller kazanacak.

Oyuncular Gold (oyun içi para birimi), Gem (premium para birimi), bir Player Icon ve Magic: The Gathering’in meşhur Planeswalker’ları temalı emoji ödüllerinden beş adet kazanacak. Netmarble Monster’ın Wizards of the Coast markası Magic: The Gathering için geliştirdiği ilk oyun olan Magic: ManaStrike bütün dünyada App Store ve Google Play üzerinden indirilebilecek.

Büyülerle dolu savaş oyunu

Magic: ManaStrike, Magic: The Gathering kartları ve karakterlerinden esinlenen, farklı pek çok büyülerin yer aldığı bir mobil savaş oyunu. Planeswalker’lar ile bir savaşı kaybeden Magic: The Gathering'in en güçlü kötü karakteri Nicol Bolas, Planeswalkerların zayıflıklarını bulmak için bir paralel evren yaratıyor. Oyuncular Nicol Bolas ile bir anlaşma yaparak onun dünyasında Planeswalker ve birimlerini kontrol ediyor ve ona savaş raporlarını veriyor.

Stratejini belirle, kartları topla

Oyun basit, stratejik ve taktiksel bir oynanış sunuyor. Oyuncular kart toplayarak ve birimlerini geliştirerek bireysel oyun tarzına uygun bir strateji izleyebiliyor. Oyunda Player vs. Player (PvP) karşılaşmalarında çok sayıda farklı stratejilerin kullanılabilmesi öne çıkıyor. Oyuncular ilerledikçe Magic: The Gathering’in devasa evrenini ve orijinal karakterlerini keşfederken 3D Planeswalker animasyonlarının tadını çıkaracak.

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