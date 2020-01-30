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Teknoloji
Haber Giriş: 30.01.2020 - 10:49,Son Güncelleme:/

Magic: ManaStrike dünyada ve Türkiye’de yayınlandı

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Magic: ManaStrike dünyada ve Türkiye’de yayınlandı

Nermarble’ın yeni gerçek zamanlı mobil strateji oyunu Magic: ManaStrike, Magic: The Gathering deneyimini mobil ortama taşıyor. App Store ve Google Play’den indirilebilen oyun, Magic: The Gathering karakterlerini ve büyülerini yüksek kaliteli 3D görüntüler ve dinamik bir oynanışla birleştiriyor. Netmarble, ön kayıt yaptıran oyuncuları pek çok hediyeyle ödüllendiriyor.

Netmarble Corp. bugün resmi olarak tüm dünyada Magic: ManaStrike oyununu yayınladı. Oyuncular, Netmarble Monster’ın Wizards of the Coast markası Magic: The Gathering için geliştirdiği ilk oyun olan Magic: ManaStrike’ı App Store ve Google Play üzerinden indirebilir. 

Oyunun hikayesinde, Planeswalker’lar ile bir savaşı kaybeden Magic: The Gathering’in en güçlü kötü karakteri Nicol Bolas, Planeswalker’ların zayıflıklarını bulmak için bir paralel evren yaratır. Oyuncular da Nicol Bolas bir anlaşma yaparak onun dünyasında Planeswalker ve birimlerini kontrol edip ona savaş raporları vermekle yükümlüdür. 

Netmarble Baş Yapımcısı Joe Lee: “Netmarble ve Wizards of the Coast birlikte uzun süre çalışarak Magic: ManaStrike’ın, Magic: the Gathering’in kökenine sadık kalırken, tüm oyuncular için özgün ve eğlenceli olmasını sağladı” dedi ve ekledi: “Ortaklığımız sayesinde mobil oyunculara gerçek zamanlı savaş ve Magic: The Gathering deneyimi yaşatırken orijinal içeriği de koruyan bir oyun hazırlamanın heyecanını yaşayabildik.” 

Oyuncular hızlı ve öğrenmesi kolay olan, dinamik gerçek zamanlı savaşları, dünyanın dört bir yanından oyuncularla birlikte deneyimleyebilecek. Oyuncular, savaş sırasında yüksek kaliteli 3D görsele sahip ikonik Magic: The Gathering kartları ile birimleri çağırabilecek, büyü yapabilecek ve güçlü Plansewalker’ları savaşa sürebilecek. Magic’teki beş renk olan Beyaz, Mavi, Siyah, Kırmızı ve Yeşil kart toplayarak oyuncular, her rengin tarzını ve türünü öğrenerek onları zafere taşıyacak bir strateji geliştirebilecek. 

Gelecekte eğitime bu teknolojiler yön verecekHer sene olduğu gibi bu yıl da Londra, dünyanın en büyük teknoloji fuarı BETT'e ev sahipliği yaptı. Son teknolojiyle birlikte öğrenci ve öğretmenlerin öğrenme ve eğitim süreçleri değişmeye başlarken, Microsoft Türkiye Eğitim Sektörü Öğrenim Çözümleri Uzmanı Eyüphan Keskin, Microsoft'un eğitim konusundaki çözümlerini anlattı, eğitim teknolojilerinin geldiği son noktayı Hürriyet'le paylaştı.
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