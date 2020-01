Magic: ManaStrike, 3D grafikleriyle dikkat çekiyor

Magic: ManaStrike’ın hikayesi şöyle: Planeswalker’lar ile bir savaşı kaybeden Magic: The Gathering'in en güçlü kötü karakteri Nicol Bolas, Planeswalker’ların zayıflıklarını bulmak için bir paralel evren yaratıyor. Oyuncular ise Nicol Bolas ile bir anlaşma yaparak bu paralel evrende Planeswalker’ları ve birimlerini kontrol etmeyi ve ona savaş raporlarını vermeyi taahhüt ediyor. Oyunda Jace Beleren, Chandra Nalaar, Liliana Vess gibi tanıdık Magic The Gathering karakterleri benzersiz ve güçlü Planeswalker olarak oyuncuların karşısına çıkıyor.



Magic: ManaStrike temposu yüksek, kontrolleri basit, stratejik ve taktiksel bir oynanış sunuyor. Oyuncular kart toplayarak ve birimlerini geliştirerek bireysel oyun tarzına uygun bir strateji izleyebiliyor. Oyunda Player vs. Player (PvP) karşılaşmalarında çok sayıda farklı stratejilerin kullanılabilmesi öne çıkıyor. Güçlü savaşçılar veya etkili büyüler bir anda maçların kaderini değiştirebiliyor.

Oyuncular tıkla ve sürükle tekniğiyle savaşçılarını kolayca hareket ettirip büyüler yapabiliyor ve güçlü Planeswalker’ları yönetebiliyor. Ayrıca 3 dakikalık hızlı maçlarla dünyanın her yerinden oyuncularla gerçek zamanlı mücadelelere girebiliyor.



Magic: ManaStrike 29 Ocak 2020 tarihinden itibaren dünya ile birlikte Türkiye’de App Store ve Google Play üzerinden indirilebilecek. Ancak ön kayıt yaptıran oyuncular, oyun açıldığında ve öğretici bölümünü tamamladığında Gold (oyun içi para birimi), Gem (premium para birimi), bir Player Icon ve Planeswalker temalı beş adet emoji ödüllerini kazanacak.