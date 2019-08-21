LTE, 4G ve 5G arasında ne fark var?

LTE



LTE, İngilizce karşılığı olan Long-Term Evolution, yani Uzun Süreli Gelişim anlamına gelen kelimenin kısaltılmasıldan elde ediliyor. Bizi ilgilendiren şekilde basitçe anlatmak gerekirse 4G hızının bir diğer adı olarak kullanılan bir terim. Yani Yüksek Hızlı İnternet diyebiliriz aslında.

4G=LTE olarak özetleyebileceğimiz bu durumda LTE-A ise Advanced, yani Gelişmiş anlamına gelen kelimenin kısaltması oluyor. Yani Gelişmiş Yüksek Hızlı İnternet olarak özetleyebiliriz. Bu da 4.5G=LTE-A anlamına gelmekte.

4G



4. nesil kablosuz iletişim teknolojsi olarak tanımladığımız 4G, bir önceki nesil kablosuz bağlantı teknolojisi olan 3G‘ye kıyasla daha fazla hız ve daha iyi kullanıcı deneyimi sunmayı hedefliyor.



4G, desteklenen akıllı telefonlar ile daha hızlı internete bağlanabilmeyi, YouTube ve Periscope ile daha kesintisiz ve yüksek görüntü kalitesinde yayınlar yapabilme imkanını sunacak. Ayrıca daha yüksek ses kalitesine sahip aramalar yapabileceğimiz 4G, çok iyi bir kullanıcı deneyimi hedefliyor.

5G

5G demek yüksek hız demek... Öncelikle yakın gelecekte daha çok hayatımıza girmesi beklenen ve 4K'nın yerini alacak olan 8K video akışının temelinde olacak. Ancak bu çözünürlüğü kullanacak televizyonlar henüz oldukça az sayıda ve pahalı da olsa, telefonların bu teknolojiyi desteklemiyor olmamasını da (şimdilik) düşündüğümüzde 5G'nin bu taraftaki değişikliği için birkaç sene daha beklememiz gerekeceği açıkça ortada.



5G'nin sağladığı hız dosya aktarım hızını katlayacak. 1.5 GB'lık PUBG'nin telefona indirilmesi sadece saniyeler sürecek. Oldukça iddialı bir cümle gibi geliyor; ancak 5G ile bu hız gayet normal.







Çevrimiçi oyun deneyimi önem kazanacak. Google Stadia platformu ve türevi örnekleri daha çok artacak. Yani biz oyun oynarken artık konsola oyun indirmekle uğraşmayacağız, ya da minör ya da majör güncellemeler dert olmaktan çıkacak. Çünkü biz doğrudan karşımızdaki sunucuya bağlanarak oyunları deneyimleme şansına sahip olacağız.



Canlı yayınların da kalitesi ve niceliği artış gösterecek. Artık görüntü kalitesi kötü yayınları takip etmek durumunda kalmayacağız; 5G bu hızı sağladığından çözünürlüğü yüksek göreceğiz.

Artırılmış gerçeklik birçok farklı şekilde karşımıza çıksa da, hala ilk aşamalarında. 5G'nin yüksek hızı ve düşük gecikme süresiyle bu değişebilir. Gelecekte otomobilinizin ön camına yansıtılan kişisel reklamlarla veya akıllı bir ön camdan bakıldığında yola yansıyan yol tariflerini görebiliriz. 5G'nin hızı, araçlar arasındaki iletişimi kolaylaştıracağından otonom araçların daha hızlı yaygınlaştığını görebiliriz.

4G VE 5G HIZLARI KARŞI KARŞIYA



Teorik hızlar, gerçek hayatta elde edeceğimiz indirme hızlarını vermese de, aradaki farkı değerlendirme açısından bir fikir verebilir. 4G, giderken 100Mb/sn ve dururken 1Gb/sn hızlarını vadetse de, hala bu değerlere ulaşabilmiş değil. Bu yüzden 4G'nin gerçek hayattaki hızını kesin olarak söylemek zor.

Buna karşın 5G, teorik olarak 20Gb/sn hızlarına ulaşabiliyor. Firmalar, kendi 5G ağları üzerinde saniyede 200Mb/sn ve 1Gb/sn hızlarına ulaşabildiklerini söylüyorlar. Ancak bu hızlara ancak internet trafiğinin yoğun olmadığı zamanlarda ulaşılabileceğini söyleyelim.

Toplu olarak 5G'ye geçen bir şehirde muhtemelen 100Mb/sn hızlarında bir bağlantı görebileceğiz.