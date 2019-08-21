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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
21.08.2019 - 09:19, Son Güncelleme:

LTE, 4G ve 5G arasında ne fark var?

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LTE, 4G ve 5G arasında ne fark var?

Artık milyonlarca cihaz internete bağlı olarak çalışıyor ve internetsiz bir anı bile kimse düşünemiyor. Telefonlarımızla dünyaya bağlanmamızı sağlayan internetin hızı ise hayati bir önem taşıyor. Peki sıkça duyduğumuz LTE ve 4G arasında ne fark var? Son zamanlarda sıkça konuşulan ve geleceğin teknoloji olarak addedilen 5G ile hayatımızda ne değişecek?

LTE

LTE, İngilizce karşılığı olan Long-Term Evolution, yani Uzun Süreli Gelişim anlamına gelen kelimenin kısaltılmasıldan elde ediliyor. Bizi ilgilendiren şekilde basitçe anlatmak gerekirse 4G hızının bir diğer adı olarak kullanılan bir terim. Yani Yüksek Hızlı İnternet diyebiliriz aslında.

4G=LTE olarak özetleyebileceğimiz bu durumda LTE-A ise Advanced, yani Gelişmiş anlamına gelen kelimenin kısaltması oluyor. Yani Gelişmiş Yüksek Hızlı İnternet olarak özetleyebiliriz. Bu da 4.5G=LTE-A anlamına gelmekte.

4G

4. nesil kablosuz iletişim teknolojsi olarak tanımladığımız 4G, bir önceki nesil kablosuz bağlantı teknolojisi olan 3G‘ye kıyasla daha fazla hız ve daha iyi kullanıcı deneyimi sunmayı hedefliyor.

LTE, 4G ve 5G arasında ne fark var

4G, desteklenen akıllı telefonlar ile daha hızlı internete bağlanabilmeyi, YouTube ve Periscope ile daha kesintisiz ve yüksek görüntü kalitesinde yayınlar yapabilme imkanını sunacak. Ayrıca daha yüksek ses kalitesine sahip aramalar yapabileceğimiz 4G, çok iyi bir kullanıcı deneyimi hedefliyor.

5G

5G demek yüksek hız demek... Öncelikle yakın gelecekte daha çok hayatımıza girmesi beklenen ve 4K'nın yerini alacak olan 8K video akışının temelinde olacak. Ancak bu çözünürlüğü kullanacak televizyonlar henüz oldukça az sayıda ve pahalı da olsa, telefonların bu teknolojiyi desteklemiyor olmamasını da (şimdilik) düşündüğümüzde 5G'nin bu taraftaki değişikliği için birkaç sene daha beklememiz gerekeceği açıkça ortada.

5G'nin sağladığı hız dosya aktarım hızını katlayacak. 1.5 GB'lık PUBG'nin telefona indirilmesi sadece saniyeler sürecek. Oldukça iddialı bir cümle gibi geliyor; ancak 5G ile bu hız gayet normal.

LTE, 4G ve 5G arasında ne fark var


Çevrimiçi oyun deneyimi önem kazanacak. Google Stadia platformu ve türevi örnekleri daha çok artacak. Yani biz oyun oynarken artık konsola oyun indirmekle uğraşmayacağız, ya da minör ya da majör güncellemeler dert olmaktan çıkacak. Çünkü biz doğrudan karşımızdaki sunucuya bağlanarak oyunları deneyimleme şansına sahip olacağız.

Canlı yayınların da kalitesi ve niceliği artış gösterecek. Artık görüntü kalitesi kötü yayınları takip etmek durumunda kalmayacağız; 5G bu hızı sağladığından çözünürlüğü yüksek göreceğiz.

Artırılmış gerçeklik birçok farklı şekilde karşımıza çıksa da, hala ilk aşamalarında. 5G'nin yüksek hızı ve düşük gecikme süresiyle bu değişebilir. Gelecekte otomobilinizin ön camına yansıtılan kişisel reklamlarla veya akıllı bir ön camdan bakıldığında yola yansıyan yol tariflerini görebiliriz. 5G'nin hızı, araçlar arasındaki iletişimi kolaylaştıracağından otonom araçların daha hızlı yaygınlaştığını görebiliriz.

4G VE 5G HIZLARI KARŞI KARŞIYA

Teorik hızlar, gerçek hayatta elde edeceğimiz indirme hızlarını vermese de, aradaki farkı değerlendirme açısından bir fikir verebilir. 4G, giderken 100Mb/sn ve dururken 1Gb/sn hızlarını vadetse de, hala bu değerlere ulaşabilmiş değil. Bu yüzden 4G'nin gerçek hayattaki hızını kesin olarak söylemek zor.

Buna karşın 5G, teorik olarak 20Gb/sn hızlarına ulaşabiliyor. Firmalar, kendi 5G ağları üzerinde saniyede 200Mb/sn ve 1Gb/sn hızlarına ulaşabildiklerini söylüyorlar. Ancak bu hızlara ancak internet trafiğinin yoğun olmadığı zamanlarda ulaşılabileceğini söyleyelim.

Toplu olarak 5G'ye geçen bir şehirde muhtemelen 100Mb/sn hızlarında bir bağlantı görebileceğiz.

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