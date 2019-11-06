LOL 9. sezon ne zaman bitiyor?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriLOL 9. sezon ne zaman bitiyor?
GeriTeknoloji LOL 9. sezon ne zaman bitiyor?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
06.11.2019 - 11:38, Son Güncelleme:

LOL 9. sezon ne zaman bitiyor?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
LOL 9. sezon ne zaman bitiyor?

League Of Legends (LOL) 9. sezonu ne zaman bitecek sorusu, oyunun sıkı takipçisi olan pek çok oyunsever tarafından araştırılmaya başlandı. LOL 9. sezonun ne zaman biteceğini merak eden oyunseverler, buna göre son aşamaya geçiş yapacak. Peki, LOL 9. sezon ne zaman bitiyor? İşte, o konu hakkında yetkililerin yaptığı açıklamalar

LOL 9. sezon ne zaman bitecek sorusu, kasım ayının ortalarına doğru pek çok oyun tutkununun gündeminde yer almaya devam ediyor. Sezon hakkında bilgi alarak oyundaki etkinliklerine yön verecek olan pek çok kişi, internet üzerinden detayları sorgulamaya devam ediyor. Peki, LOL 9. sezon ne zaman bitiyor? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

LOL 9. SEZON NE ZAMAN BİTECEK?

Sihirdar Vadisi 2019 Dereceli Sezonu, 19 Kasım’da sona erecek. Ancak bu tarih, herhangi bir sorunla karşılaşılması durumunda ertelenebilecek. 

LOL'ÜN YENİ MOBİL OYUNU: LEGENDS OF RUNETERRA

Riot Games, oynanışı beceri ve yaratıcılık gerektiren yeni kart oyunu Legends of Runeterra’yı (LoR) duyurdu. League of Legends dünyasında geçen LoR, oynaması ücretsiz bir stratejik kart oyunu. LoL'ün sembolleşmiş şampiyonlarını ve Runeterra'nın çeşitli bölgelerinden gelen yepyeni karakterleri içeren kartların her biri, özgün bir tarza sahip ve stratejik bir avantaj sunuyor. Dinamik ve değişken bir çatışma sistemine sahip LoR’da oyuncular çeşitli yollardan kart kazanabiliyor. Oyuncular, ücretsiz seçenekler haricinde istedikleri bir kartı doğrudan oyun içi alışveriş birimini kullanarak ücretli olarak da satın alabilecek.

Şu anda ön kayıt aşamasında olan LoR, 2020'de hem PC'ye hem de mobil cihazlarda oynanabilecek.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle