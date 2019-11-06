LOL 9. sezon ne zaman bitiyor?
League Of Legends (LOL) 9. sezonu ne zaman bitecek sorusu, oyunun sıkı takipçisi olan pek çok oyunsever tarafından araştırılmaya başlandı. LOL 9. sezonun ne zaman biteceğini merak eden oyunseverler, buna göre son aşamaya geçiş yapacak. Peki, LOL 9. sezon ne zaman bitiyor? İşte, o konu hakkında yetkililerin yaptığı açıklamalar
LOL 9. sezon ne zaman bitecek sorusu, kasım ayının ortalarına doğru pek çok oyun tutkununun gündeminde yer almaya devam ediyor. Sezon hakkında bilgi alarak oyundaki etkinliklerine yön verecek olan pek çok kişi, internet üzerinden detayları sorgulamaya devam ediyor. Peki, LOL 9. sezon ne zaman bitiyor? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
LOL 9. SEZON NE ZAMAN BİTECEK?
Sihirdar Vadisi 2019 Dereceli Sezonu, 19 Kasım’da sona erecek. Ancak bu tarih, herhangi bir sorunla karşılaşılması durumunda ertelenebilecek.
LOL'ÜN YENİ MOBİL OYUNU: LEGENDS OF RUNETERRA
Riot Games, oynanışı beceri ve yaratıcılık gerektiren yeni kart oyunu Legends of Runeterra’yı (LoR) duyurdu. League of Legends dünyasında geçen LoR, oynaması ücretsiz bir stratejik kart oyunu. LoL'ün sembolleşmiş şampiyonlarını ve Runeterra'nın çeşitli bölgelerinden gelen yepyeni karakterleri içeren kartların her biri, özgün bir tarza sahip ve stratejik bir avantaj sunuyor. Dinamik ve değişken bir çatışma sistemine sahip LoR’da oyuncular çeşitli yollardan kart kazanabiliyor. Oyuncular, ücretsiz seçenekler haricinde istedikleri bir kartı doğrudan oyun içi alışveriş birimini kullanarak ücretli olarak da satın alabilecek.
Şu anda ön kayıt aşamasında olan LoR, 2020'de hem PC'ye hem de mobil cihazlarda oynanabilecek.
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