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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.08.2019 - 08:03, Son Güncelleme:

Logitech'ten iki yeni klavye birden geldi

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Logitech'ten iki yeni klavye birden geldi

Logitech G, iki yeni yüksek performanslı mekanik oyun klavyeleri olan kablosuz Logitech G915 LIGHTSPEED ile Logitech G815 LIGHTSYNC RGB modellerini tanıttı. Logitech G’nin yeni yüksek performanslı, düşük profilli GL switch’lerine sahip olan bu yeni modellerin özellikleri bakın nasıl?

Bu klavye, Logitech G’nin profesyonel seviyede 1 ms raporlama hızı ve 135 güne kadar kesintisiz kablosuz oyun deneyimi sunmak adına (günde 8 saat oyun oynandığı senaryoda), ödüllü LIGHTSPEED kablosuz teknolojisine sahip. G915LIGHTSPEED ayrıca, özel makro dizilerini ve uygulama içi komutları kullanıcıların parmaklarının ucuna getiren beş adet dahili programlanabilir G tuşu içeriyor.

Logitech G oyun endüstrisinde ilk defa yeni nesil LIGHTSYNC RGB aydınlatmasını LIGHTSPEED kablosuz klavyede sunuyor. Bu klavyede LIGHTSYNC sayesinde, Logitech G HUB Gelişmiş Oyun Yazılımı ile en sürükleyici RGB oyun deneyimini yaşayabilmek için yaklaşık 16,8 milyon renk arasından kişiselleştirme yapılabiliyor. Oyuncular RGB colorwave özelliği etkinken, tek bir şarjla 12 günden fazla sürede oyun oynayabiliyor.

Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mekanik Oyun Klavyesi

Ultra ince, kablolu G815 LIGHTSYNC, 5 özel programlanabilir G tuşu, 3 adede kadar atanmış profil, Logitech G HUB üzerinden özelleştirilebilir Logitech G LIGHTSYNC RGB teknolojisiyle G915 LIGHTSPEED'in aynı tarzını ve dizaynını sunuyor. Ek olarak, USB 2.0 girişi bağlantı noktasını %100 güç için kendi girişine bağlayan bir USB kablosu da bulunuyor.

Logitechten iki yeni klavye birden geldi

Hem G915 LIGHTSPEED hem de G815 LIGHTSYNC mekanik oyun klavyelerinde, standart mekanik switch’lere göre %25 daha hızlı tepkime (standart switch’lerde 2.0 mm tepkimeye kıyasla) için bunların yarısı yüksekliğinde, yüksek performanslı, düşük profilli GL mekanik switch’ler bulunuyor ve daha rahat yazma deneyimi sunuyor. Oyun tercihlerine göre tasarlanmış GL Linear, GL Tactile veya GL Clicky modellerinde mevcut olan switch’ler, GL Tactile modelinde, direkt geri bildirim tercih eden oyuncular için fark edilebilir bir tepkime sağlarken, GL Linear modelinde yumuşak bir tuş vuruşu, GL Clicky modelinde ise dokunsal bir geri bildirimle sıkça talep edilen sesli yazma deneyimini sunuyor.

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