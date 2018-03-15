Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri
TEKNOLOJİ
    Haberler >Teknoloji>Logitech G’den yeni PC oyun hoparlörü ve mekanik klavye

    Logitech G’den yeni PC oyun hoparlörü ve mekanik klavye

    Hürriyet Haber
    15.03.2018 - 18:07 | Son Güncelleme:

    Logitech G, 2 yeni ürününü duyurdu. G560 PC Oyun Hoparlörü, ışık ve sesleri oyun deneyimiyle senkronize eden gelişmiş Logitech G LIGHTSYNC teknolojisine sahip ilk oyun hoparlörü olmasıyla dikkat çekiyor. G513 Mekanik Oyun Klavyesi ise LIGHTSYNC teknolojisiyle dikkat çekiyor. Klavye, 2 adet Romer-G mekanik anahtar düğmesi ve opsiyonel üstün avuç içi dayanağıyla öne çıkıyor.

    Oyun içerisindeki tüm seslerin duyulabilmesini sağlayan Logitech G560; 240 Watt Peak / 120 Watt RMS gücü, DTS:X Ultra 1.0 3D özelliğiyle, müzik ve PC oyunlarında yüksek ses kalitesi sunuyor. Oyunculara daha sürükleyici ve eğlenceli bir deneyim yaşatan, gelişmiş LIGHTSYNC teknolojisiyle güçlendirilen Logitech G560’ın parlak RGB aydınlatması ve güçlü sesi, ekrandaki oyunla gerçek zamanlı senkronize oluyor. Hoparlörün üzerindeki 4 aydınlatma noktası, yaklaşık 16,8 milyon renkle özelleştirilebilen ışık ve animasyon efektleriyle kullanıcılara farklı bir deneyim sunuyor. 

    Logitech G’den yeni PC oyun hoparlörü ve mekanik klavye

    Logitech G560, USB, 3,5 mm ve Bluetooth gibi birçok bağlantı seçeneğini destekliyor. Bu özellikleri Logitech Easy-Switch teknolojisiyle birleştiren hoparlör, PC, akıllı telefon ve tablet gibi 4 cihaz arasında kesintisiz geçiş yaparak, oyun oynarken aynı anda telefondan müzik dinleme imkânı da sunuyor. LIGHTSYNC teknolojisi, oyun dışında video ve müzikle senkronize çalışarak, etkileyici ışık ve ses keyfini getiriyor. 

    LIGHTSYNC Destekli Mekanik Oyun Klavyesi

    Logitech G513, Logitech'in ödüllü klavye tasarımını, RGB aydınlatma ve LIGHTSYNC desteğiyle bir sonraki seviyeye taşıyor. Klavye, kullanıcılara Romer-G Tactile ve Romer-G Linear’dan oluşan iki Romer-G mekanik tuş düğmesi sunuyor. Romer-G Tactile, doğrudan geribildirim tercih eden oyuncular için vuruş sırasında yumuşak bir dokunsal geribildirim sağlarken, Romer-G Linear ise pürüzsüz bir tuş vuruşu sağlıyor. 

    Logitech G’den yeni PC oyun hoparlörü ve mekanik klavye
    Parlak ve keskin bir aydınlatma sunan Romer G tuşları, standart mekanik tuşlardan daha güvenilir ve dayanıklı bir vuruş deneyimi vaat ediyor. Hareketlere anında tepki verebilmek için 45 g gibi düşük bir tuş basıncıyla kullanılabilen, 1,5 mm'lik tuş aralığına sahip olan klavye, rakiplerine oranla %25 daha hızlı çalışıyor. İncelik, birinci sınıf tasarım ve yüksek dayanıklılık için uçaklarda kullanılan alüminyum 5052 malzemesiyle üretilen Logitech G513, entegre USB bağlantı noktası, uzun süreli konforlu kullanım için opsiyonel avuç içi dayanağıyla, kullanıcılara iyi bir oyun tecrübesi sunuyor.

    Etiketler: logitech , klavye , hoparlör
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri