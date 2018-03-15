Logitech G’den yeni PC oyun hoparlörü ve mekanik klavye

Oyun içerisindeki tüm seslerin duyulabilmesini sağlayan Logitech G560; 240 Watt Peak / 120 Watt RMS gücü, DTS:X Ultra 1.0 3D özelliğiyle, müzik ve PC oyunlarında yüksek ses kalitesi sunuyor. Oyunculara daha sürükleyici ve eğlenceli bir deneyim yaşatan, gelişmiş LIGHTSYNC teknolojisiyle güçlendirilen Logitech G560’ın parlak RGB aydınlatması ve güçlü sesi, ekrandaki oyunla gerçek zamanlı senkronize oluyor. Hoparlörün üzerindeki 4 aydınlatma noktası, yaklaşık 16,8 milyon renkle özelleştirilebilen ışık ve animasyon efektleriyle kullanıcılara farklı bir deneyim sunuyor.







Logitech G560, USB, 3,5 mm ve Bluetooth gibi birçok bağlantı seçeneğini destekliyor. Bu özellikleri Logitech Easy-Switch teknolojisiyle birleştiren hoparlör, PC, akıllı telefon ve tablet gibi 4 cihaz arasında kesintisiz geçiş yaparak, oyun oynarken aynı anda telefondan müzik dinleme imkânı da sunuyor. LIGHTSYNC teknolojisi, oyun dışında video ve müzikle senkronize çalışarak, etkileyici ışık ve ses keyfini getiriyor.

LIGHTSYNC Destekli Mekanik Oyun Klavyesi

Logitech G513, Logitech'in ödüllü klavye tasarımını, RGB aydınlatma ve LIGHTSYNC desteğiyle bir sonraki seviyeye taşıyor. Klavye, kullanıcılara Romer-G Tactile ve Romer-G Linear’dan oluşan iki Romer-G mekanik tuş düğmesi sunuyor. Romer-G Tactile, doğrudan geribildirim tercih eden oyuncular için vuruş sırasında yumuşak bir dokunsal geribildirim sağlarken, Romer-G Linear ise pürüzsüz bir tuş vuruşu sağlıyor.





Parlak ve keskin bir aydınlatma sunan Romer G tuşları, standart mekanik tuşlardan daha güvenilir ve dayanıklı bir vuruş deneyimi vaat ediyor. Hareketlere anında tepki verebilmek için 45 g gibi düşük bir tuş basıncıyla kullanılabilen, 1,5 mm'lik tuş aralığına sahip olan klavye, rakiplerine oranla %25 daha hızlı çalışıyor. İncelik, birinci sınıf tasarım ve yüksek dayanıklılık için uçaklarda kullanılan alüminyum 5052 malzemesiyle üretilen Logitech G513, entegre USB bağlantı noktası, uzun süreli konforlu kullanım için opsiyonel avuç içi dayanağıyla, kullanıcılara iyi bir oyun tecrübesi sunuyor.