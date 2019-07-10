Logitech G PRO X oyun kulaklığı tanıtıldı
Oyun teknolojileri ve ekipmanlarının bilinen isimlerinden Logitech G, iki yeni PRO oyun kulaklığı olan Logitech G PRO X ve Logitech G PRO’yu duyurdu. Logitech G PRO oyun ekipmanları grubunun alanında iyi e-sporcularla birlikte tasarlanan ve üretilen yeni üyeleri, yüksek performanslı işitme ve konuşma teknolojileriyle birleştirerek, kullanıcıların sesleri bir profesyonel gibi duyabilmesini ve aynı kalitede konuşabilmesini sağlıyor.
Blue Microphones ile ortaklaşa geliştirilen Blue VO!CE yazılımının ilk adımını simgeliyor. Logitech G HUB gelişmiş oyun yazılımı kullanılarak etkinleştirilen Blue VO!CE, temiz ve profesyonel ses iletişimi sağlayan gerçek zamanlı bir mikrofon etkisi yaratıyor. Oyuncular bu sayede seslerini kişisel tercihlerine göre ayarlayabiliyor, böylece takım arkadaşları seslerini daha iyi duyabiliyor ya da profesyonel bir yayıncı gibi ses çıkarabiliyorlar.
Alışılmışın dışında, oyuncular Blue VO!CE ile entegre kayıt ve oynatma işlevini, seslerinin benzersiz rengi ve tınısına en uygun opsiyonu görecekleri önceden belirlenmiş bir filtre profilini hızlıca seçmek için kullanabiliyor. Ayrıca Blue VO!CE’in gelişmiş modu, daha üst seviye bir kişiselleştirme düzeyi ile ilgilenen oyunculara ses geliştirmeleri için profesyonel efektler de sunuyor.
Alüminyum ve çelikten imal edilen bu hafif tasarımda, yumuşak hafızalı köpükten kulak yastıkları ile birinci sınıf suni deriyle kaplı kafa bandı bulunuyor. PRO X modelinde ise ekstradan kadife kaplı kulak yastığı seti yer alıyor.
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