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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
AA
21.05.2019 - 15:17, Son Güncelleme:

Liselilerden 'nöbetçi ateş ölçer' cihazı

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Liselilerden 'nöbetçi ateş ölçer' cihazı

Tekirdağlı bir grup lise öğrencisi, geliştirdikleri "nöbetçi ateş ölçer" cihazıyla ailelerin yaşamını kolaylaştırmayı hedefliyor.

Kadriye Nazif Gölge Çok Programlı Lisesi öğrencileri Gül Makbule Kara, Cansu Aydın, Aylin Şahin ve Zeynep Yılmaz, çocuklarının rahatsızlıklarında ateşin seyri konusundaki tedirginliklerini azaltmak ve gerektiğinde hızlıca önlem alınmasını sağlamak amacıyla bir proje üzerinde çalışmaya başladı.

Danışman öğretmenlerinin de desteğiyle 6 ayda akıllı telefonlarla entegre çalışan "nöbetçi ateş ölçer" cihazını geliştiren öğrenciler, Trakya Kalkınma Ajansınca düzenlenen "Bir Fikrim Var" proje yarışmasında 250 proje arasında birincilik ödülüne layık görüldü.

Bebeğin koltuk altına yerleştirilen ateş ölçer aletine, bluetooth'la bağlanan ve ısıyı gösteren cihaz, bebeğin vücut ısısı 37 derece olunca sesli ve ışıklı bir şekilde uyarı vermeye başlıyor.

Akıllı telefon üzerinden de bebeklere nasıl müdahale edilmesi konusunda sesli komut veriliyor.

Liselilerden nöbetçi ateş ölçer cihazı

Annelerin nöbetini cihaz tutacak

Proje ekibindeki öğrencilerden Gül Makbule Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaptıkları projeyle ailelerin hayatını kolaylaştırmak istediklerini söyledi.

Akıllı telefonlara bağlı çalışan cihazı geliştirip ileride yetişkinlerde kullanılmasını sağlamak istediklerini belirten Kara, şunları kaydetti:

"Bu cihazla hem annenin hem de bebeğin uyku düzenini bozmadan, ailelerin bebeğin ateşinden haberdar olmalarını sağladık. Bunu daha da geliştirerek annelerin havale ve yüksek ateş durumlarında bebeklerine nasıl müdahale etmeleri gerektiğini sesli komut özelliğiyle anlattık. Bluetooth sistemiyle cihaz akıllı telefona bağlanıyor ve böylece hem ışıklı hem de sesli sinyal veriyor."

Öğrencilerden Cansu Aydın da yazılımın uyarı vermesi sonrası aileye bebeğe nasıl müdahale edileceği noktasında da sesli yönlendirmeler yaptığını belirtti.

Danışman Öğretmen Sonay Gül de öğrencilerinin annelere yardımcı olacak çok anlamlı bir proje yaptığını ve il genelinde de düzenlenen yarışmada birincilik elde ettiğini söyledi..

İstanbul hiç böyle fotoğraflanmadıSamsung'un ultra geniş açılı kameraya sahip yeni akıllı telefonlarından Galaxy A50 ile İstanbul'da Rumeli Hisarı'nda gündoğumuyla yeni günü karşıladık ve Otağtepe'de günbatımına değin şehrin en güzel bölgelerine giderek muhteşem kareleri yakalamaya çalıştık. (Sponsorlu İçerik)
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