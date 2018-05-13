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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
13.05.2018 - 08:07, Son Güncelleme:

Lise öğrencileri hurda parçalardan arazi aracı yaptı

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Lise öğrencileri hurda parçalardan arazi aracı yaptı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 4 lise öğrencisi, okul deposunda buldukları eski su motoru, kullanılmayan teneke, çelik boru, profil ve metal parçalardan "Kum Canavarı" adını verdikleri arazi aracı yaptı.

Kadirli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Burak Temel, Ramazan Yağız, Ramazan Büyükpala ve Battal Temizer, ilçede düzenlenecek Bilim Fuarı için proje hazırlamaya karar verdi. 

Projelerini öğretmenleriyle paylaşan öğrenciler, okulun deposunda atıl halde bulunan eski su motoru, metal, teneke, boru ve profilleri kullanarak 2,5 aylık çalışma sonucu arazi aracı yaptı.

Öğrencilerin "Kum Canavarı" adını verdikleri araç 5 litrelik benzinle 200 kilometre yol yapabiliyor.

Lise öğrencileri hurda parçalardan arazi aracı yaptı

Öğrencilerden Ramazan Yağız, AA muhabirine, hazırladıkları proje doğrultusunda okulun deposundaki atık malzemeleri topladıklarını söyledi. 

Okulun motor bölümü atölyesinde sıfır maliyetle ortaya çıkardıkları aracı geliştirmeyi amaçladıklarını anlatan Yağız, aracın lastiklerini esnafın verdiğini dile getirdi. 

Bilim Fuarı'nda sergilenen aracı test eden Kadirli Kaymakamı Tamer Orhan da  motor bölümü öğrencilerinin takdir edilecek bir çalışma çıkardığını vurguladı.

Sıfır maliyetle yaptıkları araçtan dolayı öğrencileri tebrik eden Orhan, "Bu aracın geliştirilmesi için öğrencilerimize destek verilmesi gerektiğine inanıyoruz." dedi.

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