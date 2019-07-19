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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
19.07.2019 - 08:08, Son Güncelleme:

Limbo bedava oldu! Oyunu indiren indirene...

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Limbo bedava oldu! Oyunu indiren indirene...

Siyah beyaz grafikleriyle pek çok oyuncunun kalbini çalmayı başaran Limbo, daha önce Steam'de bedava olmuş ve büyük ilgi görmüştü. Şimdi ise Epic Games, oyun kütüphanesine Limbo'nun bedava indirilmesine olanak veriyor. Son tarih ise 25 Temmuz...

Limbo, Epic Games tarafından geçici bir süre bedava oldu. 25 Temmuz tarihine kadar da oyunu bedava kütüphanenize ekleyebiliyorsunuz. 2011 yılında yayınlanan Limbo, siyah beyaz grafikleriyle ün salmış bir oyun. Siyah beyaz temalı çizim havasının verildiği oyunda fareye ihtiyacınız yok; klavye ile her şeyi yapabiliyorsunuz. 

Oyun boyunca Limbo isimli küçük bir çocuğu yönetiyorsunuz ve onu yol boyunca karşısına çıkacak tehlikelerden korumaya çalışıyorsunuz; ancak korurken hedefinize de ulaşmanız gerekiyor. Herhangi bir tehlike Limbo'ya değdiği anda oyun sona eriyor ve son kaydedilen bölümden tekrar başlıyorsunuz. Bazı noktalarda bulmacalarla da karşılaştığınız oyunun sistem gereksinimleri ise gayet mütevazi:

2 GHz işlemci, Windows XP veya Windows 7 ile bile çalışabilme, 150 MB depolama alanı, Shader Model 3.0 destekleyen herhangi bir ekran kartı.

Oyunu indirmek için Epic Games'e girin, hesap oluşturun ve bedava Limbo oyununu indirin.

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