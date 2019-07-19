Limbo bedava oldu! Oyunu indiren indirene...
Siyah beyaz grafikleriyle pek çok oyuncunun kalbini çalmayı başaran Limbo, daha önce Steam'de bedava olmuş ve büyük ilgi görmüştü. Şimdi ise Epic Games, oyun kütüphanesine Limbo'nun bedava indirilmesine olanak veriyor. Son tarih ise 25 Temmuz...
Limbo, Epic Games tarafından geçici bir süre bedava oldu. 25 Temmuz tarihine kadar da oyunu bedava kütüphanenize ekleyebiliyorsunuz. 2011 yılında yayınlanan Limbo, siyah beyaz grafikleriyle ün salmış bir oyun. Siyah beyaz temalı çizim havasının verildiği oyunda fareye ihtiyacınız yok; klavye ile her şeyi yapabiliyorsunuz.
Oyun boyunca Limbo isimli küçük bir çocuğu yönetiyorsunuz ve onu yol boyunca karşısına çıkacak tehlikelerden korumaya çalışıyorsunuz; ancak korurken hedefinize de ulaşmanız gerekiyor. Herhangi bir tehlike Limbo'ya değdiği anda oyun sona eriyor ve son kaydedilen bölümden tekrar başlıyorsunuz. Bazı noktalarda bulmacalarla da karşılaştığınız oyunun sistem gereksinimleri ise gayet mütevazi:
2 GHz işlemci, Windows XP veya Windows 7 ile bile çalışabilme, 150 MB depolama alanı, Shader Model 3.0 destekleyen herhangi bir ekran kartı.
Oyunu indirmek için Epic Games'e girin, hesap oluşturun ve bedava Limbo oyununu indirin.
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