Life is Strange Android için yayında!
Oyun konsollarına geldiğinde büyük ilgi gören Life is Strange, bu kez Android cihazlara geldi. İşin daha da güzel yanı oyunun ilk bölümünün bedava olması.
Life is Strange sonunda Android cihazlara geldi. Hikaye odaklı bir macera oyunu olan Life is Strange, Max‘in yıllar sonra doğup, büyüdüğü kasabaya geri dönmesiyle yaşananları bize anlatıyor. Zaman üzerinde kontrol sahibi olan Max’in macerası yayınlandığı ilk dönem oyuncular tarafından büyük bir heyecanla takip edilmişti.
Şimdiyse bu macera tüm platformların ardından Android kullanıcılarına sunuluyor. Life is Strange Android ücretsiz olarak ilk bölümü veriyor ve eğer tüm bölümleri açmak istiyorsanız 30 TL gibi bir miktar ödemeniz gerekiyor.
Yine Square Enix tarafından yapılan açıklamaya göre, giriş seviyesi ve orta sınıf cihazlarda oyun kare/saniye sorunları yaşayabiliyor. Ayrıca cihazınızın gücü ne seviyede olursa olsun, Life is Strange grafikleri değiştirmek için seçenekler sunmuyor.
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