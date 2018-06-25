Life is Strange 2 geliyor! İlk fragmanı yayınlandı bile
Yaklaşık bir ay önce Life is Strange'in 3 milyondan fazla satıldığı açıklanmıştı. Sevilen oyunun devam serisinin 27 Eylül'de yayınlanacağı duyuruldu.
Life is Strange, devam serisi olan Life is Strange 2 ile sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Toplamda 5 bölümden oluşması beklenen oyunun ilk bölümü, 27 Temmuz'da oyunculara sunulması bekleniyor.
Yayınlanan fragmanda belirtilen çıkış tarihi, 27 Eylül 2018. Fragman içerisinde gösterilen bir diğer şey de, oyunun 5 bölümden oluşacak olması. Zaten serinin ilk oyunundan da bu duruma alışmıştık. 27 Eylül 2018 tarihi, Life is Strange 2’nun ilk bölümünün çıkış tarihi olacak. Devamı da, daha sonralarda gelecek.
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