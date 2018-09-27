LG'den 5 kameralı telefon: LG V40
LG'nin ön yüzünde iki, arka yüzünde ise üç olmak üzere toplamda 5 kamerası bulunan yeni telefonu LG V40'ın ilk görüntüleri ortaya çıktı.
LG'nin 5 kameralı telefonu bugün gün yüzüne çıktı. Gelelim cihazın muhtemel özelliklerine... 6.4 inç büyüklüğünde 3120×1440 piksel ekranın yer aldığı modelde Snapdragon 845 işlemci yer alıyor. 6/8 GB RAM seçeneklerinin olması beklenen modelde 128 GB dahili depolama birimi yer alacak.
16, 12 ve 8 Megapiksel çözünürlüğünde üç farklı kameranın arka tarafta, 8 ve 5 Megapiksel çözünürlüğünde iki kameranın da ön tarafta yer aldığı modelde 3300 mAh büyüklüğünde batarya konumlandırılmış.
G7 ThinQ modelinde gördüğümüz Google Asistan butonunun da hala yerini koruduğu LG V40, 4 Ekim tarihinde resmiyet kazanacak.
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