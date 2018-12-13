LG yeni Gram laptop serisini tanıtıyor

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
13.12.2018 - 12:27, Son Güncelleme:

LG yeni Gram laptop serisini tanıtıyor

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LG yeni Gram laptop serisini tanıtıyor

LG’nin Gram laptop serisi kolay taşınabilirliği ve yüksek çözünürlüğüyle ön plana çıkıyor. Yeni cihazlar CES 2019'da ilk kez dünyaya duyurulacak.

 LG Electronics (LG), CES 2019’da her ikisi de CES 2019 İnovasyon Ödülü sahibi LG Gram 17 ve LG Gram 2'si 1 arada hafif dizüstü bilgisayar dizisini tanıtacak. Daha fazla işlemci gücü ve her yerde kullanımı kolaylaştıran özellikleriyle LG Gram 17, bu boyutta bir dizüstü bilgisayar için hafif olmasıyla ön plana çıkarken, dizüstü bilgisayar ve tablet olarak kullanılan LG Gram 2'si 1 arada da kullanıcılara esneklik sunuyor. 

LG Gram 17

LG Gram 17, 17 inçlik yüksek çözünürlüklü ekranı ile dikkat çekiyor. Wide Quad Extended Graphics Array (WQXGA) ekran ile donatılmış standart bir Full HD ekranın iki katı piksele (2560 x 1600) sahip olan LG Gram 17, hafifliğin yanı sıra görüntü kalitesi de başarılı. Hassas renk reprodüksiyonu ile görüntülerin ayrıntılı gözükmesini sağlayan 16:10 en boy oranına sahip ekranı, 16:9 ekrana göre, görüntü, video düzenleme ve aynı anda birden çok belgeyi görüntüleme gibi uygulamaların kullanımını ideal hale getiriyor. 

17 inçlik dizüstü bilgisayar ağırlıklarının 2 kilogramdan daha fazla olduğu piyasada, LG Gram 17’nin sadece 1.340 gr ağırlığı ve tek şarjla 19,5 saate kadar çalışmayı mümkün kılan 72W bataryası bulunuyor. Bu hafiflik ve pil ömrü kullanıcılara geniş ekran deneyimini daha uzun yaşamalarını sağlıyor. LG Gram, ABD Savunma Bakanlığı’nın zorlu ortamlarda ekipman performansını değerlendirmek için hazırladığı MIL-STD 810G dayanıklılık testlerinden de başarıyla geçmiş durumda.

Taşınabilir bir ofis görevi gören 17 inçlik LG Gram, en yeni 8'inci Nesil Intel Core işlemcisi ve 16GB'a kadar DDR4 belleğiyle yüklü dosyaları sorunsuz bir şekilde çalıştırıyor. 256GB’lık dahili belleğe (SSD) sahip LG Gram 17, ek SSD yuvası sayesinde tümleşik depolamayı iki katına çıkarıyor. 

 

LG Gram 2’si 1 arada

Çevrilebilir model, hafif ağırlığa ve 14 inç büyüklüğünde dokunmatik ekrana sahip. Hem dizüstü bilgisayar hem de tablet olarak kullanıcılara internette gezinme, video izleme veya içerik oluşturma gibi işleri için tercih ettikleri modu seçmelerine izin veriyor. LG Gram 2'si 1 arada aynı zamanda ABD askeri MIL-STD-810G dayanıklılık standardını da karşılıyor. 

LG Gram 2’si 1 arada disüstü bilgisayar, 4.096 basınç seviyesine ve eğim algılamaya sahip bir Wacom AES 2.0 Pen ile doğal bir çizim deneyimi sunuyor. Corning Gorilla Glass 5 ile donatılmış ekran, darbelere ve çizilmelere karşı sadece iyi korunmuyor, aynı zamanda gelişmiş dokunmatik özellikler de sunuyor. 

LG’nin CES 2019 standındaki ziyaretçileri, 2019 LG Gram modelinin yeni özelliklerini ilk elden deneyimleyecek.

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