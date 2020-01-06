LG G9 ThinQ ortaya çıktı! İşte ilk görüntüleri

LG, G9 ThinQ adında yeni bir telefonun duyurusunu yapmaya hazırlanıyor. Öyle ki, telefon son halini almış durumda, sadece son hazırlıklar yapılıyor. Şirkete yakın kaynaklardan sızan son fotoğraflara bakıldığında ise yeni LG telefonun nasıl olacağı net bir şekilde görülüyor. Arka yüzünde yatay şekilde yerleştirilen dört kamera bulunan telefonda 3.5 mm kulaklık yuvası bulunurken, diğer yandan USB-C arabirimini de destekliyor.



169.4x77.6x8.8mm ebatlarında olan LG G9 ThinQ, Qualcomm'un Snapdragon 865 işlemcisinden güç alıyor. Cihazın arka yüzünde parmak izi tarayıcı görülmüyor; bu da cihazın ekrana gömülü parmak izi teknolojisine sahip olabilme ihtimalini hayli güçlendiriyor.



LG'nin duyurusunu yapacağı diğer yeni telefonu ise LG V60 ThinQ adını taşıyor. Şubat ayı sonunda Barselona'da gerçekleştirilmesi planlanan Mobil Dünya Kongresi'nde görücüye çıkması beklenen bu telefon da yeni DualScreen aksesuarıyla / kılıfıyla gelecek yani çift ekranlı bir telefon formuna bürünebilecek. Qualcomm'un Snapdragon 865 işlemcisinden güç alması beklenen telefonda X55 modem bulunacak; bu da cihazın 5G desteğine sahip olacağı anlamına geliyor.