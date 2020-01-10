LG G9 ne zaman satışa çıkacak? Tasarımı nasıl görünüyor?

Telefon pazarında son yıllarda istediği başarıyı bir türlü yakalayamayan LG, yeni telefonlarıyla gidişatı olumlu yönde değiştirmek istiyor. Gelecek ay Barselona'da gerçekleştirilecek Mobil Dünya Kongresi kapsamında yeni telefon modellerini görücüye çıkarması beklenen LG'nin sürprizlerinden biri LG V60, diğeri de LG G9 olacak.



İnternete sızan görüntülere bakıldığında arka tasarımın V60 ThinQ ile aynı olduğu görülüyor. Bu ilk etapta şaşırtıcı gibi görünüyor olsa da, LG G8 ve LG V50 modelleri de aynı kameraya ve arka tasarıma ev sahipliği yapıyor.



LG G9’un öne çıkan bir diğer özelliği ise ekranında ön kamera için küçük bir çentiğe yer verilirken parmak izi okuyucu ekrana taşınmış durumda olması. Arka tarafında dört kameraya ev sahipliği yapan LG G9’un alt tarafında USB-C portu ve 3.5 mm kulaklık girişi yer alıyor.



Telefonun 3.5 mm kulaklık yuvasına sahip olması pek çok kullanıcıyı mutlu edeceğe benziyor. Cihazın resmi duyurusunun Mobil Dünya Kongresi'nde yapılacağı ise kesinlik kazanmış durumda.