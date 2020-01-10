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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
Haber Giriş: 10.01.2020 - 08:39,Son Güncelleme:/

LG G9 ne zaman satışa çıkacak? Tasarımı nasıl görünüyor?

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LG G9 ne zaman satışa çıkacak? Tasarımı nasıl görünüyor?

Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi LG, yeni akıllı telefonu LG G9 için gün sayıyor. Şirket, henüz yeni telefonun teknik detaylarını paylaşmazken, cihazın tasarımının yer aldığı görüntüler ortaya çıktı, LG G9'un çıkış tarihi kesinleşti.

Telefon pazarında son yıllarda istediği başarıyı bir türlü yakalayamayan LG, yeni telefonlarıyla gidişatı olumlu yönde değiştirmek istiyor. Gelecek ay Barselona'da gerçekleştirilecek Mobil Dünya Kongresi kapsamında yeni telefon modellerini görücüye çıkarması beklenen LG'nin sürprizlerinden biri LG V60, diğeri de LG G9 olacak. 

İnternete sızan görüntülere bakıldığında arka tasarımın V60 ThinQ ile aynı olduğu görülüyor. Bu ilk etapta şaşırtıcı gibi görünüyor olsa da, LG G8 ve LG V50 modelleri de aynı kameraya ve arka tasarıma ev sahipliği yapıyor.

LG G9 ne zaman satışa çıkacak Tasarımı nasıl görünüyor

LG G9’un öne çıkan bir diğer özelliği ise ekranında ön kamera için küçük bir çentiğe yer verilirken parmak izi okuyucu ekrana taşınmış durumda olması. Arka tarafında dört kameraya ev sahipliği yapan LG G9’un alt tarafında USB-C portu ve 3.5 mm kulaklık girişi yer alıyor.

Telefonun 3.5 mm kulaklık yuvasına sahip olması pek çok kullanıcıyı mutlu edeceğe benziyor. Cihazın resmi duyurusunun Mobil Dünya Kongresi'nde yapılacağı ise kesinlik kazanmış durumda.

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