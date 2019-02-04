LG G8 ThinQ hangi özelliklerle geliyor? Fiyatı ne olacak?
LG'nin Mobil Dünya Kongresi kapsamında tanıtması beklenen yeni amiral telefonu LG G8 ThinQ, şirketin bugüne kadar ürettiği en iyi telefonu olacak. Peki LG G8 ThinQ hangi özelliklerle geliyor, beklenen fiyatı ne olacak?
Güney Kore merkezli telefon üreticisi LG, yeni telefonu LG G8 ThinQ için son hazırlıklarını yapıyor. Şirketin yeni amiral telefonu olması beklenen cihaz, 3500 mAh tipi bataryadan enerjisini alacak. Yani bir önceki model olan LG G7 ThinQ'ya göre batarya kapasitesi yüzde 15 oranında artırılmış durumda.
Yine sızan görüntülere bakıldığında telefonun bir önceki model olan G7 ThinQ modeline nazaran daha dar bir çentiğe sahip olacağı görülüyor ancak işin ilginç yanı, bilgisayar çizimlerinin çentiğin önceki modelde bulunan çentik ile aynı büyüklükte olabileceğini gösteriyor olması.
LG, cihazın tanıtımını önümüzdeki Şubat ayının sonunda düzenlenecek olan MWC (Mobil Dünya Kongresi) 2019'da düzenlemeyi planlıyor. Ürünün beklenen fiyatı ise 1000 dolar seviyelerinde olacak.
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