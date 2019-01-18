LG G8 nasıl olacak? İşte internete sızan ilk görüntüsü

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriLG G8 nasıl olacak? İşte internete sızan ilk görüntüsü
GeriTeknoloji LG G8 nasıl olacak? İşte internete sızan ilk görüntüsü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
18.01.2019 - 07:33, Son Güncelleme:

LG G8 nasıl olacak? İşte internete sızan ilk görüntüsü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
LG G8 nasıl olacak? İşte internete sızan ilk görüntüsü

Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi LG, G serisi telefonlarına yeni bir halka daha eklemeye hazırlanıyor. Bu kapsamda LG G8'e ait ilk görüntüler de internete sızdı. Peki LG bu kez nasıl bir telefon yaptı ve nasıl bir donanımla kullanıcıların karşısına çıkacak?

Mobil Dünya Kongresi'nde karşımıza çıkması beklenen LG G8'e ait görüntüler internete sızdı. OnLeaks tarafından yayınlanan görüntülere bakıldığında şirketin yeni telefonu tüm hatlarıyla karşımızda duruyor. LG V30 ile oldukça benzer bir tasarıma sahip olan LG G8'in arka yüzünde LED flaş ile birlikte çift kamera göze çarparken, kameraların hemen altında da parmak izi koruyucu sensörü yer alıyor. 

Yeni standart olan USB Type-C arabirimini kullanan cihazda Google Asistan ve ses kontrol butonları sol kısımda yer verilirken, güç tuşu ise sağ kısımda muhafaza edilmiş. Gelelim LG G8'in dış cepheden görünmeyen diğer özelliklerine...

LG G8 nasıl olacak İşte internete sızan ilk görüntüsü


Snapdragon 845 işlemciden güç alması beklenen telefonun 6.1 inç'lik ekranı olacak ve böylece 1440x3120 piksel çözünürlük sunacak. 4 GB RAM ve 64 GB dahili hafıza ile gelen LG G8'in arka yüzünde 13 MP çift kamera bulunurken, ön yüzdeki kamera ise 16 MP olacak. 

3100 mAh batarya ile donatılan telefonla ilgili en net bilgilere ise fuar başladığında tanık olacağız.

Facebook şifresi nasıl değiştirilir? | Teknoloji 101Teknoloji 101'in bu bölümünde Facebook şifresi nasıl değiştirilir? bunu anlatıyor olacağız.
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı

Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi

Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!

Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?