LG G8 nasıl olacak? İşte internete sızan ilk görüntüsü
Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi LG, G serisi telefonlarına yeni bir halka daha eklemeye hazırlanıyor. Bu kapsamda LG G8'e ait ilk görüntüler de internete sızdı. Peki LG bu kez nasıl bir telefon yaptı ve nasıl bir donanımla kullanıcıların karşısına çıkacak?
Mobil Dünya Kongresi'nde karşımıza çıkması beklenen LG G8'e ait görüntüler internete sızdı. OnLeaks tarafından yayınlanan görüntülere bakıldığında şirketin yeni telefonu tüm hatlarıyla karşımızda duruyor. LG V30 ile oldukça benzer bir tasarıma sahip olan LG G8'in arka yüzünde LED flaş ile birlikte çift kamera göze çarparken, kameraların hemen altında da parmak izi koruyucu sensörü yer alıyor.
Yeni standart olan USB Type-C arabirimini kullanan cihazda Google Asistan ve ses kontrol butonları sol kısımda yer verilirken, güç tuşu ise sağ kısımda muhafaza edilmiş. Gelelim LG G8'in dış cepheden görünmeyen diğer özelliklerine...
Snapdragon 845 işlemciden güç alması beklenen telefonun 6.1 inç'lik ekranı olacak ve böylece 1440x3120 piksel çözünürlük sunacak. 4 GB RAM ve 64 GB dahili hafıza ile gelen LG G8'in arka yüzünde 13 MP çift kamera bulunurken, ön yüzdeki kamera ise 16 MP olacak.
3100 mAh batarya ile donatılan telefonla ilgili en net bilgilere ise fuar başladığında tanık olacağız.
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