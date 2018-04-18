LG G7 ThinQ'nun tüm özellikleri belli oldu! İşte LG'nin yeni oyuncağı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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GeriTeknoloji LG G7 ThinQ'nun tüm özellikleri belli oldu! İşte LG'nin yeni oyuncağı
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Teknoloji
chip.com.tr
18.04.2018 - 07:31, Son Güncelleme:

LG G7 ThinQ'nun tüm özellikleri belli oldu! İşte LG'nin yeni oyuncağı

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LG G7 ThinQ'nun tüm özellikleri belli oldu! İşte LG'nin yeni oyuncağı

LG'nin iki hafta sonra tanıtılacak olan amiral gemisi LG G/ ThinQ, yeni bir görüntü ve teknik detaylarıyla sızdı!

Son yıllarda piyasaya sürülen çoğu amiral gemisiyle tanıtımdan önce, sızıntılar sayesinde tanıştık. Şimdi ise LG'nin sıradaki üst seviye telefonu LG G7 ThinQ için benzer bir gelişme var. Cihazın basın görseli ve detaylı teknik özellikleri internete sızdı.

Önceki sızntılar, G7 ThinQ'in hem "çentik" hem de kulaklık girişiyle gelen nadir bir telefon olacağını söylemişti. Şimdi ise yeni bir basın görüntüsü, sızıntıların tanınmış ismi Evan Blass sayesinde ortaya çıktı. Sızan görüntüde telefonun ekranını ve çentiğini görebildiğimiz gibi, yan taraftaki metal jantı da görüyoruz. Telefonun sağ tarafında sadece güç düğmesinin yer aldığı gözleniyor. Kilit ekranı ise her zamanki kilit ekranı gibi görünüyor.

LG G7 ThinQnun tüm özellikleri belli oldu İşte LGnin yeni oyuncağı

Sızıntıya göre telefon, Snapdragon 845 işlemci, 6GB RAM ve 3220x1440 çözünürlüklü ekranla geliyor. iPhone X ve Essential PH-1'in yolundan giden telefonun ekranının üst tarafında hoparlör ve ön kameraya ayrılmış küçük bir çıkıntı, yani ünlü çentik var.

Bu görselde görünmeyen, dedikodular sayesinde öğrendiğimiz bir düğmenin LG'nin "ThinQ" yapay zeka yazılımına erişmemize izin vereceği söyleniyor. Bu yapay zeka paketinin içinde kullanıcının kullanım şekline bağlı olarak adapte olma ve bazı kamera numaralarının bulunduğu biliniyor.

LG G7 ThinQ için resmi tanıtım tarihi, 2 Mayıs olarak belirlenmiş durumda.

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