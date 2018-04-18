LG G7 ThinQ'nun tüm özellikleri belli oldu! İşte LG'nin yeni oyuncağı
LG'nin iki hafta sonra tanıtılacak olan amiral gemisi LG G/ ThinQ, yeni bir görüntü ve teknik detaylarıyla sızdı!
Son yıllarda piyasaya sürülen çoğu amiral gemisiyle tanıtımdan önce, sızıntılar sayesinde tanıştık. Şimdi ise LG'nin sıradaki üst seviye telefonu LG G7 ThinQ için benzer bir gelişme var. Cihazın basın görseli ve detaylı teknik özellikleri internete sızdı.
Önceki sızntılar, G7 ThinQ'in hem "çentik" hem de kulaklık girişiyle gelen nadir bir telefon olacağını söylemişti. Şimdi ise yeni bir basın görüntüsü, sızıntıların tanınmış ismi Evan Blass sayesinde ortaya çıktı. Sızan görüntüde telefonun ekranını ve çentiğini görebildiğimiz gibi, yan taraftaki metal jantı da görüyoruz. Telefonun sağ tarafında sadece güç düğmesinin yer aldığı gözleniyor. Kilit ekranı ise her zamanki kilit ekranı gibi görünüyor.
Sızıntıya göre telefon, Snapdragon 845 işlemci, 6GB RAM ve 3220x1440 çözünürlüklü ekranla geliyor. iPhone X ve Essential PH-1'in yolundan giden telefonun ekranının üst tarafında hoparlör ve ön kameraya ayrılmış küçük bir çıkıntı, yani ünlü çentik var.
Bu görselde görünmeyen, dedikodular sayesinde öğrendiğimiz bir düğmenin LG'nin "ThinQ" yapay zeka yazılımına erişmemize izin vereceği söyleniyor. Bu yapay zeka paketinin içinde kullanıcının kullanım şekline bağlı olarak adapte olma ve bazı kamera numaralarının bulunduğu biliniyor.
LG G7 ThinQ için resmi tanıtım tarihi, 2 Mayıs olarak belirlenmiş durumda.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle