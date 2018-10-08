LG G5 için Android Oreo güncellemesi yayında!
LG G5 kullanıcılarını sevindirecek bir gelişme yaşandı. Kullanıcılar yavaş yavaş Android Oreo güncellemesine geçiş yapmaya başladı!
Android Oreo ile Google, daha kullanışlı bir akıllı telefon deneyimi sağlayacak bir takım özellikler sunacak. Kullanıcıların Oreo İşletim Sistemi’nin önemli ölçüde geliştirdiği uygulama ve pil performansından da çok memnun kalması bekleniyor.
LG G5’in alacağı güncelleme ise son güncelleme olacak. 2016 yılının amiral gemisi modellerinden biri olan G5’in bu güncelleme ile stabilite ve pil verimliliği konusunda önemli iyileştirmeler alması bekleniyor.
Daha önceden Amerika’daki G5 kullanıcılarına yayınlanan Android Oreo güncellemesi bugün itibariyle uluslararası, G5 cihazlarına sunulmaya başlandı. Fakat yeni güncellemeyi almak için H850 model numaralı bir LG G5 modeline sahip olmanız gerekiyor. İlerleyen güncelerde ise kademeli olarak diğer G5 modellerine de yeni güncellemenin sunulacağının da özellikle altını çizelim.
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