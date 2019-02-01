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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
01.02.2019 - 09:42, Son Güncelleme:

LG Electronics, 2018 yılı finansal sonuçlarını açıkladı

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LG Electronics, 2018 yılı finansal sonuçlarını açıkladı

LG Electronics Inc (LG), 2018 yılına dair finansal verilerini açıkladı. Açıklanan sonuçlara göre şirket, 2018 yılında 54.4 milyar dolar seviyesinde gelir elde etti ve art arda ikinci kez 60 trilyonluk satışlara ulaştı.

Yıllık karı 2.40 milyar dolar seviyesine ulaşan LG, karını Beyaz Eşya ve Ev Eğlence Sistemleri bölümlerinden elde ettiği rekor karlılıkla bir önceki yola göre yaklaşık %10 arttırmış oldu.

Şirketin 2018 yılının dördüncü çeyreğinde elde edilen gelir, üçüncü çeyrek sonuçlarına göre artış gösterdi ancak özellikle mobil ürünlerin satışlarındaki düşüklük nedeniyle 2017'nin son çeyreğine oranla yüzde 7 oranında bir düşüş yaşadı. Sonuç olarak, LG Electronics’in dördüncü çeyrek faaliyet geliri 67,1 milyon dolara geriledi.

LG Beyaz Eşya ve İklimlendirme Çözümleri Bölümü; 2018 yılında 17.17 milyar dolar elde ederek, bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 5'lik bir artışla şirket tarihinin en yüksek seviyesi olan 1.35 milyar dolar işletme karının sahibi oldu. Şirketin 3.84 milyar dolar olan dördüncü çeyrek gelirleri Orta ve Güney Amerika'daki döviz kurlarındaki sıkıntılara ve Orta Doğu'daki siyasi belirsizliğe rağmen, Asya ve Avrupa'daki satışların sabit kalmasıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3'ten fazla arttı.

LG Ev Eğlence Sistemleri Bölümü,LG’nin premium ürün serisi, 1.35 milyar dolar tutarında kar elde ederek, 14.37 milyar dolar tutarında gelir elde etti. Dördüncü çeyrekte 4.04 milyar dolar seviyesinde olan satışlar bir önceki yıla göre yüzde 6 daha düşük olmasına rağmen mevsimsel talebe bağlı olarak bir önceki çeyreğe göre %23 daha yükseldi.

LG Mobil İletişim Bölümü’nün satışları, 2018’in son çeyreğinde üçüncü çeyreğe göre yüzde 16 oranında azalarak, 7.08 milyar dolar oldu. Bölümün tüm yılki işletme zararı 700.65 milyon dolara yükselmesine rağmen, mobil bölümün iş yapısı, daha iyi malzeme-maliyet kontrolleri ve şirketin platform modülerleştirme stratejisine dayanan genel verimlilik çalışmaları iyileşme gösterdi.

LG Araç Yedek Parçaları Bölümü, 2017 yılından bu yana yüzde %28 bir artış sağlayarak 3.80 milyar dolarlık bir satış rakamına ulaştı.

LG B2B Ürün Bölümü, 13 milyar dolar gelir, 148.8 milyon dolar kar elde etti. Birimin dördüncü çeyrekte 530.1 milyon dolar seviyesindeki cirosu önceki yılın aynı dönemine göre %11 düşerken, önceki çeyreğe göre %4 arttı. Dördüncü çeyrekte 13.2 milyon dolar seviyesinde olan işletme karı artan yatırımlardan, ithalat tarifelerinin etkilerinden, güneş panellerinin devam eden fiyat amortismanından etkilenmiş ve maliyet iyileştirmelerini etkilemiş olmasına rağmen LG, güneş enerjisi işletmeleri için hedef pazarları çeşitlendirerek, ABD güneş enerjisi fabrikasının çalışmasını maksimize ederek ve bilgi ekranı işi için yeni büyüme alanlarını hedefleyerek iş biriminde karlılığı artırmayı planlıyor.

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