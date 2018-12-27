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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
27.12.2018 - 12:30, Son Güncelleme:

Lenovo ve NetApp'ten işbirliği

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Lenovo ve NetApp'ten işbirliği

Günümüzde müşteriler, BT altyapıları için dijital dönüşümlerini destekleyecek yeni ürün ve yaklaşımlara ihtiyaç duyuyor. Bu ihtiyaçtan yola çıkan Lenovo ve NetApp’ın iş birliği sayesinde iki firmaürün, çözüm ve hizmet portföyü sunmayı hedefliyor.

Lenovo ve hibrit bulut veri otoritesi NetApp bu yıl içinde gerçekleştirdiği iş birliklerinin detaylarını ve işbirliğiyle birlikte ulaşılmak istenen hedefleri, düzenlenen bir toplantıda basınla paylaştı. Toplantıya Lenovo Türkiye DCG (Data Center Group) Genel Müdürü Burç San ve NetApp Türkiye Genel Müdürü Behçet Yumrukçallı ev sahipliği yaptı.

Lenovo, bir Fortune 500 şirketi ve hibrit bulut teknolojisinde veri otoritesi NetApp ile geçtiğimiz aylarda bir iş birliğine gittiğini duyurmuştu. Bu ortaklık, kullanıcıların bilişim teknolojilerini modernleştirmelerine ve dijital dönüşümlerini hızlandırmalarına yardımcı olmayı hedefliyor. Lenovo ve NetApp, yüksek performanslı bilgisayar ve flaş depolama çözümleri alanlarındaki inovasyon liderleri olarak, dünya çapında tüm müşterilerinin, temel ağ yapısından bulut teknolojisine kadar, bilişim teknolojisi mimarilerini geliştirmeyi sağlamayı amaçlıyor.

Toplantıda konuşan Lenovo Türkiye DCG (Data Center Group) Genel Müdürü Burç San, kurulduğundan bu yana hedeflediğinin üzerinde büyüyen Lenovo Veri Merkezi Grubu olarak önümüzdeki dönemde dünyanın en büyük ilk üç veri merkezi üreticisinden biri olmayı planlandıklarını söyledi. Diğer yandan San, 2020 yılı itibariyle dünyanın en hızlı büyüyen ve en büyük Super Computing şirketi olma hedefine 2018 yılı içerisinde ulaştıklarını da belirtti.

‘’Lenovo, veri merkezi tarafında müşteri memnuniyeti ve güvenilirliği konusundaki liderliğini geleceğe taşımayı hedefliyor.” diyen San, bu doğrultuda pazarın önde gelen oyuncularıyla işbirliğine gitmenin kendileri için çok önemli olduğunu ifade etti. San, şöyle konuştu: “NetApp ile birlikte çok yönlü ve global bir ortaklık kurduk. Lenovo ve NetApp, bu doğrultuda teknoloji ve sadeleştirilmiş bir deneyim sunacak. İki şirket olarak, NetApp’ın endüstri lideri tümü flaş nitelikli veri yönetimi çözümleri ile Lenovo’nun ödüllü “ThinkSystem” altyapısını bir araya getiren Lenovo markalı depolama ürünleri üzerinde çalışıyor, birlikte yeni ve en kapsamlı depolama ürün gamını hayata geçirmek için büyük emek veriyoruz.”

NetApp Türkiye Genel Müdürü Behçet Yumrukçallı ise şöyle konuştu: “Lenovo ile iş birliğimiz sonucu müşterilerimize daha iyi hizmet sunacak yeni ürün ve çözümler geliştireceğimiz için çok heyecanlıyız. Bu uzun vadeli işbirliği kapsamında yeni ortak hibrit bulut veri hizmetlerimiz ve çözümlerimizi pazarın ve müşterilerimizin temel beklentileri doğrultusunda birlikte geliştireceğiz. Bu ürün ve çözümler, yapay zekâ ve makine öğrenme gibi gelecek nesil iş yüklerine yönelik olarak NetApp’ın hibrit bulut veri hizmetlerini, hibrit flash ve all-flash depolama çözümlerini Lenovo’nun bilgi-işlem yetenekleriyle birleştirecek. ”

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