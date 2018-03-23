Lenovo S5 tanıtıldı! İşte tüm özellikleri ve fiyatı

Lenovo'nun daha yeni tanıttığı S5 modelinin özelliklerine bakıldığında 5.7 inç'lik IPS LCD bir ekrana sahip olduğu görülüyor. Full HD+ 2160x1080 ekran çözünürlüğü sunan S5, 2.5D kavisli ekranla geliyor. Android 8.0 Oreo işletim sistemine sahip olan cihaz, ZUI 3.7 arayüzüyle kullanıcılarına farklı bir deneyim sunmayı hedefliyor.

3000 mAh bataryadan beslenen telefon, Qualcomm'un sekiz çekirdekli işlemcilerinden Snapdragon 625'ten güç alıyor. 3 GB RAM / 32 GB, 4 GB RAM / 64 GB ve 4 GB RAM / 128 GB olmak üzere üç farklı dahili depolama alanıyla gelen Lenovo S5'te microSD kart desteği de bulunuyor. Ayrıca, cihazda grafik birimi olarak da Adreno 506 seçilmiş.

Kamera tarafındaysa Lenovo S5'te çift arka kamera kullanılmış. Her iki kamera da 13 MP çözünürlük sunuyor ve her iki kamera da f/2.2 diyafram açıklığına sahip. İki kameranın birbirinden tek farkı birisi renkli çekin yapıyorken, diğeri siyah-beyaz çekim yapıyor. Böylelikle bir kamera ile renkler, bir diğer kamera ile de detaylar ayırt edilebiliyor. Ön kamera ise 16 MP çözünürlük sunuyor ve f/2.0 diyafram açıklığında bir lense sahip. G VoLTE, Bluetooth 4.2, 802.11a/b/g/n Wi-Fi, USB-C bağlantılarını destekleyen Lenovo S5, Türkiye'de satışa çıkmış değil. Telefonun Türkiye'ye ne zaman geleceği konusu da halen muamma.

Lenovo S5'in Çin'deki fiyatları ise şöyle:

3 GB RAM / 32 GB dahili depolama alanı sunan model: 999 yuan

4 GB RAM / 64 GB dahili depolama alanı sunan model: 1199 yuan

4 GB RAM / 128 GB dahili depolama alanı sunan model: 1499 yuan