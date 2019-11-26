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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
26.11.2019 - 13:41, Son Güncelleme:

KVKK uyumluluğu için siber güvenlik uzmanları avukatlarla çalışacak

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KVKK uyumluluğu için siber güvenlik uzmanları avukatlarla çalışacak

Şirketlerin KVKK ve GDPR’ye tam uyumlu hale gelebilmesi için bilişim güvenliği ve hukuk danışmanlığı hizmetlerini tek bir çatı altında toplayan Siberasist, düzenlenen özel bir lansmanla tanıtıldı. Bilişim güvenliği yazılımı ve donanımı üreticilerinin ülke temsilcilerinin de yer aldığı etkinlikte konuşan Siberasist Genel Müdürü Serap Günal, veri koruma kanunlarına uyumluluk sağlamak isteyen şirketler için siber güvenlik uzmanlarını ve avukatları bir araya getirdiklerini söyledi.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) ile kişisel verilerin toplanması, depolanması ve korunması konusunda şirketlere birçok yükümlülük getirildi. Ancak şirketlerin, kanuna ve regülasyona tam uyumluluğunun sağlanması için hem bilişim güvenliği hem de hukuk danışmanlığı konusunda ayrı ayrı destek almaları gerekiyor. Bu amaçla bilişim güvenliği ve hukuk danışmanlığı hizmetlerini tek bir çatı altında toplayan Siberasist, düzenlenen özel bir lansmanla tanıtıldı. Bilişim güvenliği yazılımı ve donanımı üreticilerinin ülke temsilcilerinin de yer aldığı lansmanda, veri koruma kanunlarına tam uyumlu hale gelmek isteyen şirketlere sunulan çözümler hakkında bilgi verildi. 

Siber Güvenlik Uzmanları ve Avukatlar Bir Arada

Lansmanda konuşan Siberasist Genel Müdürü Serap Günal, bilişim güvenliği alanındaki 20 yılı aşkın sektör tecrübesine sahip firmalar grubu tarafından kurdukları Siberasist’in KVKK, GDPR ve 5651 kanunlarına uyumluluk sağlamak isteyen şirketler için yepyeni bir anlayışla donandığını ve hukuk departmanıyla senkronize olarak çalıştığını söyledi. “Siber güvenlik uzmanları ile avukatları bir araya getirdiğimiz Siberasist, bilişim güvenliği yazılımı ve donanımı üreticilerine eşit mesafede ve etik bir duruş sergilemeyi kendisine ilke edindi.” ifadelerinde bulunan Günal, hukuk danışmanları ile siber güvenlik danışmanlarının aynı dili konuşabilmesini sağladıklarını belirtti. En tecrübeli kadroyla en uygun hukuk danışmanlığı teklifini vermeyi hedeflediklerine dikkat çeken Günal, şirketlerin siber güvenlik analizini ücretsiz sağladıklarının da altını çizdi. 

“Hukuki ve Teknik Tedbirler Eş Zamanlı Alınmalı” 

KVKK ve GDPR uyumluluk süreçlerinin eksiksiz tamamlanabilmesi için teknik tedbirlerin alınmış olması gerektiğini belirten Siberasist Hukuk Danışmanı Beliz Özkırım, “Bu bağlamda hukuki açıdan tüm tedbirler alınmış olsa dahi teknik tedbirlere ilişkin açıklar kapatılmadığı sürece tam uyumluluk sağlanamayacaktır.” ifadelerinde bulundu. Süreç içerisinde şirketin hukuki ve teknik açıklarının tespit edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması hususunda çalışmalar yapılması gerektiğini söyleyen Özkırım, “Her şirketin yapısına, içeride bulundurduğu teknik çözümlerine, faaliyet alanına, tutulan verinin büyüklüğüne göre alınacak teknik tedbirlerin kapsamı da değişkenlik göstermektedir.” dedi. Özkırım, bu kapsamda hukuki düzenlemelerin eş zamanlı olarak teknik çözümlerle desteklenmesi gerektiğini vurguladı. 

Siberasist, bilişim güvenliği ve hukuk danışmanlığı hizmetlerini tek bir çatı altında toplayarak veri koruma kanunlarına uyumlu hale gelmek isteyen şirketlere hizmet verecek. Bu kapsamda siber güvenlik uzmanları ve avukatlar ile birlikte çalışan Sibeasist, şirketlerin siber güvenlik analizini de ücretsiz sağlayacak.

Oyunlar 150 milyar dolara dayandıPC ve konsol oyunları geride kalıyor, mobil oyunlar dahil oyun sektörü sadece 2019'da 150 milyar dolara yakın gelir yaratarak geleceği şekillendirmeye başladı bile. Dubai'de gerçekleştirilen On.DXB etkinliği kapsamında PUBG Mobile'ın mimarı Tencent'in daveti üzerine oyun zirvesini yakından takip ederken, Digital Age Yazı İşleri Müdürü Savaş Önemli ve ShiftDelete.Net'ten Gökey Yılmazer ile oyunlar üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik.
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