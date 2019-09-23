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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
23.09.2019 - 08:37, Son Güncelleme:

Küçük şirketlerin üçte biri veri sızıntısıyla karşı karşıya

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Küçük şirketlerin üçte biri veri sızıntısıyla karşı karşıya

Siber güvenlik uzmanları tarafından yapılan araştırmaya göre, META (Orta Doğu, Türkiye ve Afrika) bölgesindeki küçük şirketlerin yaklaşık %46’sı 2019 yılında veri sızıntılarıyla karşılaştı. Yapılan araştırma, veri sızıntıları küçük şirketlere büyük zarar verse de bunlara karşı alınan önlemlerin genellikle yetersiz olduğunu ortaya koydu.

50’den az çalışana sahip şirketlerin yaşadığı siber güvenlik vakaları manşetlerde pek yer almasa da veri sızıntıları bu küçük şirketlerin işlerini doğrudan etkileyebiliyor. Bu tür şirketler kısıtlı kaynaklarını büyümeye daha çok ayırdığından, iş süreçlerini durduracak ve yavaşlatacak durumlar gelir kaybı anlamına geliyor. Müşterilerin kişisel verileri etkilendiğinde ise bu küçük şirketler güven kaybı yaşıyor ve GDPR gibi yönetmeliklere uymadıkları için ceza ödemek zorunda kalabiliyor.

Yapılan araştırma, küçük şirketlerin veri sızıntıları yaşadığını ve bundan etkilenen şirket sayısının başka hiçbir sektörde olmadığı kadar hızlı bir şekilde arttığını gösterdi. META bölgesinde, veri sızıntısıyla karşı karşıya kalma oranı KOBİ’ler (%64) ve kurumsal şirketlerde (%67) daha yüksek olsa da daha küçük şirketlerdeki oran bir yıl içinde 12 puan artmış (2018’de %33) durumda. Her tür şirket veri sızıntılarıyla mücadele etmek zorunda fakat en küçük ölçekli şirketler için tehlike her yıl daha da büyüyor.

Bu durumdan kaçınmak için küçük şirketlerin veri sızıntılarına karşı hazırlıklı olması gerekiyor. Ancak, bazı şirketler koruma için tüketici ürünlerini kullanıyor (%27). Bu ürünler belirli bir düzeyde koruma sağlasa da ev kullanıcılarına yönelik olduklarından iş güvenliği için gerekli olan özelliklere sahip değiller. Örneğin yalnızca kurumsal ürünlerde sunucular veya merkezi yönetim için koruma özellikleri bulunuyor. 

Küçük şirketlerin üçte biri veri sızıntısıyla karşı karşıya

“Çok küçük şirketler olağan bir şekilde işlerini yürütmeye ve büyütmeye odaklanıyorlar. Öncelikleri arasında siber güvenlik yer almasa da bu sorunu görmezden gelmenin maliyeti de zaman içinde sürekli artıyor. Neden mi? Çünkü zararlı yazılımlar kurbanları arasında ayrım yapmıyor. Çok küçük kuruluşların bile, hassas veriler gibi kaybedebileceği şeyler var.” diyen Kaspersky Kurumsal Çözümler Müdürü Andrey Dankevich, sözlerini şöyle tamamladı: “İyi haber ise bu çok küçük şirketlerin kendilerini zararlı yazılımlardan ve insan faktöründen kaynaklanan risklerden korumaları için çok fazla yatırım yapmasına veya gelişmiş uzmanlar almasına gerek yok. Doğru güvenlik ürününü seçmeleri yeterli.” 

Küçük şirketlere yardımcı olmak isteyen Kaspersky, siber güvenlik yönetimi için şunları tavsiye ediyor:

Çalışanlarınıza temel siber güvenlik bilgileri verin. Örneğin, bilmedikleri e-postalar veya web sitelerindeki dosyaları açıp saklamamaları gerektiğini, bunların tüm şirkete zarar verebileceğini anlatın.

Çalışanlarınıza hassas verileri nasıl kullanmaları gerektiğini hatırlatın. Örneğin, kimlik doğrulaması etkin güvenilir bulut hizmetlerini kullanmalarını, güvenilmeyen üçüncü taraflarla paylaşım yapmamalarını söyleyin.

Yalnızca resmi kaynaklardan indirilen yasal yazılımlar kullanmayı zorunlu kılın.

Önemli verilerin yedeklerini alın, BT ekipmanlarını ve uygulamalarını düzenli olarak güncelleyin. Böylece sızıntıya neden olabilecek açıklardan kaçınabilirsiniz.

Minimum yönetim gerektirerek çalışanların işlerine devam etmesini sağlayan, aynı zamanda zararlı yazılımlara, fidye yazılımlarına, hesap hırsızlığına ve dolandırıcılığa karşı koruyan, küçük işletmelere özel bir siber güvenlik çözümü kullanın.

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