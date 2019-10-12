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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
Haber Giriş: 12.10.2019 - 19:18, Son Güncelleme:

Konum nasıl atılır? Android ve iPhone'da WhatsApp’tan konum atma aşamaları

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Konum nasıl atılır? Android ve iPhone'da WhatsApp’tan konum atma aşamaları

Teknolojik gelişmelerin hızlanmasıyla beraber, ulaşım ve haberleşme adına uygulamalar da sosyal hayatımızın vazgeçilmezleri arasında yer aldı. Dünya ve ülkemizde birçok kullanıcısı olan ve yaygın kullanılan WhatsApp, konum, belge, sesli mesaj gibi hızlı haberleşme yöntemlerini kullanıcılarına sunuyor. Özellikle WhatsApp'ta en fazla kullanılan özellik olan konum atma ya da konum paylaşma, merak konusu olmaya devam ediyor. Peki, WhatsApp'ta konum nasıl atılır?

Sosyal hayatta kullanıcıların zamandan tasarruf etmesini ve gidilecek adrese kısa sürede ulaşılmasına olanak sağlayan konum atma özelliği, bir kaç adımda kısa sürede kullanılıyor. İşte, Android ve iPhone'da WhatsApp’tan konum atma aşamaları ve kullanımı hakkında detaylar.

KONUM NASIL ATILIR?

1. Öncelikle karşı taraflar konum paylaşımı yapabilmek için, konum ayarlarınızın açık olması gerekmektedir.

2. Konum göndermek istediğiniz kişiyle bir WhatsApp sohbeti açın.

IPHONE TELEFONLARDA KONUM NASIL ATILIR?

iPhone'da konum bilginizi göndermek için; sohbet ekranında metin kutusunun solunda yer alan yukarı ok düğmesine bastıktan sonra "Konum paylaş" butonuna basın. Açılan ekranda konumunuzu gösteren bir harita ve konumunuza yakın yerlerin listesini görebilirsiniz.

ANDROID TELEFONLARDA KONUM NASIL ATILIR?

Android telefonlarda konum bilginizi göndermek için; sohbet ekranının üst kısmındaki "Ataş simgesi"ne basın. Açılan menüde "Konum" butonuna basın. Açılan ekranda konumunuzu gösteren bir harita ve konumunuza yakın yerlerin listesini görebilirsiniz.

3. Son olarak karşınıza çıkan konumun üstüne tıklayarak karşı tarafa iletin.

Bir konuşmadan başka bir konuşmaya medya, belge, konum veya kişi göndermek için:

1.Bir sohbet açın.

2.Göndermek istediğiniz mesaja dokunup, basılı tutun. Birden fazla mesajı seçebilirsiniz.

3.İlet'e dokunun.

4.Mesajı göndermek istediğiniz sohbeti seçin.

5.Gönder simgesine dokunun.

Medya, belge, yer veya kişileri ilettiğinizde, yeniden yüklemeniz gerekmez ve bu nedenle daha hızlı gönderilir ve daha az veri kullanılır. Orijinali sizin tarafınızdan gönderilmeyen iletilmiş mesajlar, "İletildi" etiketiyle gösterilecek.

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