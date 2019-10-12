Konum nasıl atılır? Android ve iPhone'da WhatsApp’tan konum atma aşamaları
Teknolojik gelişmelerin hızlanmasıyla beraber, ulaşım ve haberleşme adına uygulamalar da sosyal hayatımızın vazgeçilmezleri arasında yer aldı. Dünya ve ülkemizde birçok kullanıcısı olan ve yaygın kullanılan WhatsApp, konum, belge, sesli mesaj gibi hızlı haberleşme yöntemlerini kullanıcılarına sunuyor. Özellikle WhatsApp'ta en fazla kullanılan özellik olan konum atma ya da konum paylaşma, merak konusu olmaya devam ediyor. Peki, WhatsApp'ta konum nasıl atılır?
Sosyal hayatta kullanıcıların zamandan tasarruf etmesini ve gidilecek adrese kısa sürede ulaşılmasına olanak sağlayan konum atma özelliği, bir kaç adımda kısa sürede kullanılıyor. İşte, Android ve iPhone'da WhatsApp’tan konum atma aşamaları ve kullanımı hakkında detaylar.
KONUM NASIL ATILIR?
1. Öncelikle karşı taraflar konum paylaşımı yapabilmek için, konum ayarlarınızın açık olması gerekmektedir.
2. Konum göndermek istediğiniz kişiyle bir WhatsApp sohbeti açın.
IPHONE TELEFONLARDA KONUM NASIL ATILIR?
iPhone'da konum bilginizi göndermek için; sohbet ekranında metin kutusunun solunda yer alan yukarı ok düğmesine bastıktan sonra "Konum paylaş" butonuna basın. Açılan ekranda konumunuzu gösteren bir harita ve konumunuza yakın yerlerin listesini görebilirsiniz.
ANDROID TELEFONLARDA KONUM NASIL ATILIR?
Android telefonlarda konum bilginizi göndermek için; sohbet ekranının üst kısmındaki "Ataş simgesi"ne basın. Açılan menüde "Konum" butonuna basın. Açılan ekranda konumunuzu gösteren bir harita ve konumunuza yakın yerlerin listesini görebilirsiniz.
3. Son olarak karşınıza çıkan konumun üstüne tıklayarak karşı tarafa iletin.
Bir konuşmadan başka bir konuşmaya medya, belge, konum veya kişi göndermek için:
1.Bir sohbet açın.
2.Göndermek istediğiniz mesaja dokunup, basılı tutun. Birden fazla mesajı seçebilirsiniz.
3.İlet'e dokunun.
4.Mesajı göndermek istediğiniz sohbeti seçin.
5.Gönder simgesine dokunun.
Medya, belge, yer veya kişileri ilettiğinizde, yeniden yüklemeniz gerekmez ve bu nedenle daha hızlı gönderilir ve daha az veri kullanılır. Orijinali sizin tarafınızdan gönderilmeyen iletilmiş mesajlar, "İletildi" etiketiyle gösterilecek.
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