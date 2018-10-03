Koç’un yeni teknoloji şirketi: KoçDigital

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
03.10.2018 - 15:14, Son Güncelleme:

Koç’un yeni teknoloji şirketi: KoçDigital

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Koç’un yeni teknoloji şirketi: KoçDigital

Koç Topluluğu’nun bilişim şirketi KoçSistem, The Boston Consulting Group (BCG) ile işbirliği yaparak KoçDigital’ı kurdu.

KoçDigital adıyla hayata geçen yeni şirketin Divan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri’nde gerçekleşen tanıtımı Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu ev sahipliğinde, Koç Holding Turizm, Gıda ve Perakende Grubu Başkanı Tamer Haşimoğlu, KoçSistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca, BCG Orta ve Doğu Avrupa ile Orta Doğu Başkanı Christoph Schweizer ve BCG Türkiye Genel Müdürü ve Kıdemli Yönetici Ortağı Burak Tansan başta olmak üzere Koç Topluluğu şirketlerinin yöneticileri ve iş ortaklarının katılımıyla dün düzenlendi.

Levent Çakıroğlu: “Türkiye’de dijital dönüşüme liderlik ederek ülkemizin geleceğine değer katmayı hedefliyoruz

Koç Topluluğu’nun 90 yılı aşkın süredir devam ettirdiği büyümesinin ve başarısının ardındaki temel unsurlardan birinin zamanın ruhunu iyi okuyabilmesi ve değişime öncülük etmesi olduğunu anlatan Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, “Bu çerçevede, 2016 yılında başlattığımız Dijital Dönüşüm Programımız en önemli stratejik önceliklerimizden biridir. Bu programla, hızla değişen rekabet ortamında şirketlerimizi daha da güçlendirmeyi; gelecek vaat eden yeni iş alanları yaratmayı ve Türkiye’de dijital dönüşüme de liderlik ederek ülkemizin geleceğine değer katmayı hedefliyoruz” dedi.

Çakıroğlu: “İleri analitik yetkinliklerimizi küresel seviyeye çıkartmaya karar verdik”

Koç Topluluğu Şirketleri’nin 2017 başında dijital dönüşümde uzun vadeli stratejilerini destekleyen planlarını ortaya koyduklarını anlatan Levent Çakıroğlu şöyle devam etti: “Bu planlarda; veri analitiğinden yapay zekâya, nesnelerin internetinden blockchain’e,  müşteri deneyimi süreçlerinin yeninden tasarlanmasından, Sanayi 4.0 uygulamalarının yaygınlaştırılmasına kadar uzanan geniş bir yelpazede 300’den fazla proje yer alıyor. Bu projelerin yarısından fazlasının ortak noktası da ileri veri analizi yetkinliklerine ihtiyaç duyuluyor olması. Tüm bu sebeplerle ileri analitik yetkinliklerimizi çok daha geniş bir vizyonla küresel seviyeye çıkartmaya karar verdik.  Bu hedef doğrultusunda küresel iş dünyasının güçlü isimlerinden Boston Consulting Group ile iş birliği yaptık ve KoçSistem iştiraki olarak KoçDigital’i kurduk. Dijital dönüşüm, teknolojinin ötesinde, aslında zihniyet dönüşümünü gerektiriyor. Bu yüzden de dönüşümün odağında teknolojiden çok insan olduğuna inanıyorum. Bu çerçevede KoçDigital bünyesinde hayata geçecek olan akademinin altını özellikle çizmek istiyorum.  KoçDigital Akademi, BCG‘nin küresel bilgi birikimiyle, İleri Analitik ve IoT başta olmak üzere teknoloji alanında nitelikli insan kaynağının yetişmesini sağlayacak. Böylece, ülkemizin dijital çağa hazırlanmasına hizmet edecek. KoçDigital’in önümüzdeki 5 yılda Türkiye ekonomisine 10 milyar TL seviyesinde ekonomik değer yaratma potansiyeline sahip olduğunu hesaplıyoruz”

Tamer Haşimoğlu: “KoçDigital ülkemizde iş yapış şekline de yenilik getirecek”

Koç Holding Turizm, Gıda ve Perakende Grubu Başkanı ve KoçDigital Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Haşimoğlu ise tanıtımda yaptığı konuşmada, KoçDigital’in iş modeli ile yaratacağı avantajlara dikkat çekerek şöyle devam etti: “Burada önemli olan, KoçDigital’in sunduğu çözümleri yalnızca danışmanlık hizmeti gibi vermemesi, uygulama aşamasında da tüm bileşenleriyle müşterisinin yanında yer alarak, çözümleri birlikte hayata geçirmesi. İşbirliğimiz çerçevesinde KoçDigital’in sadece Türkiye’deki firmaların değil, Doğu Avrupa ve Orta Doğu Bölgesi’ndeki firmaların da ‘IoT’ ve ‘İleri Analitik’  konularındaki ihtiyaçlarını karşılamada çözüm ortağı olmak üzere konumlanması.”

Mehmet Ali Akarca; “Ülkemizin bir ‘teknoloji üssü’ olması için üzerimize düşen görevleri yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz”

KoçSistem Genel Müdürü ve KoçDigital Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Ali Akarca da,  KoçDigital’in KoçSistem’in yüzde 100 iştiraki olarak ileri teknolojileri hızlı ve esnek bir yaklaşımla yurt içi ve yurt dışında müşterilere sunmak hedefiyle kurulduğunu belirtti. Mehmet Ali Akarca, “Bugün, KoçDigital ve KoçDigital Akademi’yi kurarak; küresel bilgi birikimini Türkiye’ye taşıyarak, önümüzdeki yıllarda ülkemizin bir teknoloji üssü olması için üzerimize düşen görevleri yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz..”

Christoph Schweizer: “BCG olarak Türkiye’nin potansiyeline olan güvenimiz tam”

BCG Orta ve Doğu Avrupa ile Orta Doğu Başkanı Christoph Schweizer ise The Boston Consulting Group (BCG) olarak müşterilerine tüm dijital dönüşüm yolculukları boyunca yardımcı olduklarını belirterek sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye’nin bölgesinde dijital dönüşümde öncü olmak için gerekli tüm unsurlara sahip olduğuna inanıyoruz. Bu çerçevede, BCG olarak Türkiye’nin potansiyeline güveniyor ve Türkiye’deki yatırımlarımıza devam ediyoruz. Bu bağlamda, İleri Analitik ve Nesnelerin İnterneti çözümleriyle müşterilerimizin dijital dönüşümlerini ortaklaşa yürütmek için Koç Holding ve KoçSistem ile güçlerimizi birleştirdik.”

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