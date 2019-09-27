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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
27.09.2019 - 08:10, Son Güncelleme:

Kızı için su piyanosu yaptı, sosyal medyada ses getirdi

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Kızı için su piyanosu yaptı, sosyal medyada ses getirdi

Öğrencilere donanım, dijital okuryazarlık ve üç boyutlu modelleme eğitimlerinin verildiği Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Dijital Kütüphane'nin Birim Sorumlusu İbrahim Yırtıcı, 3 yaşındaki kızının piyano çalmayı öğrenebilmesi için suyla çalınan piyano yaptı.

Kızı 3 yaşındaki Beyza Yırtıcı'nın enstrüman çalmayı ve nota bilgisi öğrenebilmesi için harekete geçen İbrahim Yırtıcı, robotik kontrol kartına bağladığı 5 krokodil kabloyu içine su koyduğu 5 bardağa bağladı. Kontrol kartını da ara kablo yardımıyla bilgisayara entegre etti.

Her bir bardak suyu, bilgisayara nota diye tanımlatan Yırtıcı, bardaklardaki suya dokunulmasıyla piyano çalınmasını sağladı.

Kızıyla evde su dolu bardaklara dokunarak piyano çalan Yırtıcı, durumu iş arkadaşlarıyla paylaştı. İş yerinde piyanoyu deneyen arkadaşları, videoya aldıkları "su piyanosu"nu sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Paylaşımları gören belediyenin ilgili birim amirleri ve daire başkanları, İbrahim Yırtıcı'ya ulaşarak tebrik etti ve piyanoyu kurumsal hesaplarında paylaşmak istediklerini iletti. Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) Genel Müdürlüğü, görüntüleri kurumsal sosyal medya hesaplarından paylaştı. Görüntüler oldukça ilgi gördü.

İbrahim Yırtıcı, yaptığı açıklamada, çalışma için "teknolojik bilginin sanatla buluşması" denebileceğini söyledi.

"Sanatın evrenselliği ve teknolojinin de globalleşmesiyle öğrencilerimize, öğrenmek isteyenlere bir nevi örnek olmak istedik." diyen Yırtıcı, şöyle devam etti:

"Kendi çocuğumdan yola çıkarak genelde piyano ve bu gibi öğretiler 5-6 yaş üzerinden başlıyor. Ama benim 3 yaşında bir kızım var ve ona biraz daha notayı anlatabilmek için ki çocuklar suyu haylice seviyorlar ve suyu seven her çocuk bu sistemi de daha çok severek öğreniyor. Aslında öğrenim biçimini sevgiye dönüştürüyoruz ve sevgiyle öğretiyoruz."

Görüntülerin sosyal medyada ilgi görmesinin tamamen tesadüf olduğunu kaydeden Yırtıcı, şöyle konuştu:

"Bizim arkadaşlarımız bu sistemin bir videosunu çekiyor. Bunları kendi sosyal medya hesaplarında paylaşan arkadaşlarımızın amirleri ve ilgili daire başkanlarımız, genel müdürlerimiz bu durumu fark edip kurumsal sosyal medya hesaplarımızda paylaşıyor ve çok dikkat çekiyor. Bu süreç, başta Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin olmak üzere tüm daire başkanlarımızın da dikkatini çekmiş durumda. Hepsine teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda Büyükşehir Belediyemizin kurumlarından GASKİ, bu süreçle ilgilendi ve hem kendi sosyal medya hesaplarında paylaşarak, hem de geri dönüşümleri bize yönlendirerek bu konuda bizi onore ettiler. Kendilerine teşekkür ederiz."

Profesyonel bir düzenek haline getirmek için çalışmalar devam ediyor

Yırtıcı, "Projemizde şu an 5 nota çalınabiliyor. Ve bu hem çocukların gelişimi ve ilgisini çekmek açısından değiştirilebilir, renkli, boyalı sular yapılabilir. Notalarımız şu an için 5 ama 7, 10, 20 gibi bunun sayılarını arttırabiliriz ve tamamen işi profesyonel bir şekilde düzenek haline getirebiliriz. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Belediyenin Çocuk Sanat Merkezinde görevli Müzik Öğretmeni Mehmet Ali Yetim de doğanın enerjisi olan suyla teknolojinin ve yazılımın buluştuğunu ifade etti.

Yetim, "Bizim su klavyemizde şu an beş ses var. Genelde çocuklara öğretilen şarkılar 5 ve maksimum 7 ses arasında gidip geliyor ve doğal sesler. Çocuğun müzik eğitiminin en başında doğal sesleri öğrenmesi lazım. Su klavyemiz doğal seslerin ilk 5'ini tam öğretiyor. Frekanslar tam anlamıyla uyuşuyor." ifadelerini kullandı.

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