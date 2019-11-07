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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
07.11.2019 - 07:06, Son Güncelleme:

Kırşehir'de bulunan milyon yıllık fosiller dünya literatürüne kazandırılacak

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Kırşehir'de bulunan milyon yıllık fosiller dünya literatürüne kazandırılacak

Kırşehir'in Kaman ilçesine bağlı Kurutlu köyünde devam eden kazılarda çıkarılan 7-8 milyon yıllık fosillerin dünya literatürüne kazandırılması için Türk ve yabancı bilim insanları ortak çalışma yapıyor.

Kırşehir'in Kaman ilçesine bağlı Kurutlu köyünde devam eden kazılarda çıkarılan ve dünya literatürüne kazandırılması amaçlanan 7-8 milyon yıllık fosiller, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesindeki (KAEÜ) laboratuvarlarda Türk ve yabancı bilim insanlarınca inceleniyor.

KAEÜ'ye bağlı üç farklı laboratuvarda koruma altına alınan fil, zürafa, gergedan, bobit, at, maymun ve kedi gibi omurgalı hayvanların fosillerini inceleyen ekipte Japonya, İsviçre, ABD, Etiyopya ve Almanya'daki farklı üniversitelerden bilim insanları da yer alıyor.

Kazı çalışmalarının bir bölümüne katılan California Üniversitesinden Prof. Dr. Tim White, Tokyo Üniversitesinden Prof. Dr. Gen Suwa, Etiyopya Doğa Tarihi Müzesinden Dr. Berhane Asfaw, Zürih Üniversitesinden Prof. Dr. Christoph Zollikofer ve Dr. Berlin Doğa Tarihi Müzesinden Dr. Faysal Bibi, bulunan fosillerin incelenmesine de katkı sağladı.

Türkiye'nin değişik üniversitelerinden bilim insanlarının da katkı verdiği çalışmalar kapsamında, dünyanın önde gelen bilimsel dergilerinde yayımlanmak üzere makale hazırlığı yapılıyor.

2 bine yakın hayvan fosili gün yüzüne çıkarıldı

Kurutlu Kazı Heyeti Başkanı ve KAEÜ Antropoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Cem Erkman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2014 yılında yüzey araştırmalarıyla başlanan ve bir yıl sonra Bakanlar Kurulu kararıyla kazılara geçilen çalışmalarda fil, zürafa, primat, maymun, gergedan, at ve kedi kemiklerinin de aralarında bulunduğu 2 bine yakın hayvan fosilini gün yüzüne çıkardıklarını söyledi.

Kazıya Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kırşehir Valiliği, KAEÜ ve Türk Tarih Kurumu Başkanlığının destek verdiğini belirten Erkman, yaklaşık 7 milyon yıl öncesi üst miyosen döneme ait kemiklerin dünya çapında da ilgi gördüğünü vurgulayarak, 4 yıllık sürede zaman zaman farklı ülkelerden bilim insanlarının bu fosilleri incelemeye geldiğini ifade etti.

Bir kazının değerinin, yabancıların ilgisiyle de ölçülebileceğine işaret eden Erkman, "Japonya'dan, İsviçre'den, Amerika'dan, Etiyopya'dan, Almanya'dan ve Türkiye'deki diğer üniversitelerden uluslararası bir ekiple çalışıyoruz. Çalışmalarımızla ilgili makaleler çıktıktan sonra daha doyurucu olarak literatüre daha hakim olunabilir. Şunu söyleyebilirim ki Kurutlu ve bu bağlamda Kırşehir, paleontolojik materyallerde, paleontolojik makalelerde ve paleontolojik kitaplarda kesinlikle yer alabilecek bir formasyon." diye konuştu.

Uluslararası uzman bir ekiple çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Erkman, şöyle devam etti:

"Uluslararası ekibin her birinin bir uzmanlık alanı var. Bazıları zürafa, bazıları gergedan, bazıları sırtlan, bazıları da diğer hayvanları çalışıyor. Türkiye paleontolojisi açısından, yetenekli yüksek lisans öğrencilerini bu hocalarla çalıştırıyoruz. Seçtiğimiz yetenekli ve zeki çocuklar, her bir hoca ile farklı hayvanları çalışıyor. Hocaların içinde Berlin'den gelenler farklı, Amerika'dan gelen akademisyen atları çalışıyor. Berlin doğa tarihi müzesinden bir doktor var, boynuzlugiller çalışıyor. Öğrencilerimiz de onları alıp uygulamaya koyuyor. Böylece Türkiye'nin kendi paleontolojisini yetiştirmesine bir şekilde katkı yapıyoruz."

"Kurutlu kazısı artık bir dünya kazısıdır"

Erkman, çalışmalar ilerledikçe Kurutlu buluntularının dünya literatürüne gireceğine inandığına değinerek, "Kurutlu kazısı artık Türkiye'nin bir kazısı değil, uluslararası bir kazıdır. Finansmanını Türkiye karşılıyor ama bilimsellik anlamında bir dünya kazasıdır." dedi.

Yüksek lisans öğrencisi Dilruba Akbal da burada 2014 yılından itibaren çıkarılan fosilleri incelediklerini söyledi.

Kazılarda çok fazla tür çıktığına işaret eden Akbal, "Bir tanesi de at türleri. Bu uluslararası bir kazı olduğu için buraya yurt dışından gelen hocalarımız, Amerika'dan gelen akademisyenler var. Amerikalı bir profesörle Kurutlu atlarını çalışıyoruz ve Kurutlu'yu bilim dünyasına sunmaya çalışıyoruz. Birlikte proje üreteceğiz." diye konuştu.

VMware, yeni teknolojik ürün ve hizmetlerini tanıttıVMworld 2019 Avrupa etkinliğinde VMware, yeni teknolojik ürün ve hizmetlerinin yanı sıra stratejik iş ortaklıklarını tanıtarak her uygulamanın her bulut üzerinden her cihazda çalışmasını sağlayan yazılım mimarisi vizyonunu güçlendirdi. Şirketin teknoloji portföyünde yapılan güncellemeler, şirketin yerleşik güvenlik vizyonunun yanı sıra şirketlerin Kubernetes üzerinden yazılım kurma, yürütme ve yönetme şekillerinin dönüşümüne destek oluyor. Bu kapsamda VMWare Türkiye Ülke Müdürü Murat Mediceler, Hürriyet'e önemli açıklamalarda bulundu.
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