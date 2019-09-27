Kentsel tesis yönetiminde 'teknolojik' dönem
Kentsel tesis yönetimi alanında faaliyet gösteren yönetim firmalarının yanı sıra inşaattan enerjiye, turizmden ulaştırmaya, temizlikten sağlığa, güvenlikten hukuka yaklaşık 25 farklı sektördeki firmaların desteğiyle kurulan Kentsel Tesis Yönetimleri Derneği’nin başkanlığını Suat Sandalcı üstlenirken, Apsiyon CEO’su Kudret Türk, 1. Dönem Yönetim Kurulu Üyeleri arasında yer aldı.
‘Site Yöneticisinin Dijital Asistanı’ Apsiyon, oluşturmuş olduğu ekosistem ile birlikte derneğin teşkilatlanma ve yeni üye kazanımına destek verecek. Şirketin kendi mühendislik ekibiyle geliştirdiği teknolojiler hem tesis yönetimi hem de site sakinleri için hız ve güvenlik sağlıyor. Şirketin geliştirdiği ürünler ile sitelerde aidat takibinden online banka entegrasyonuna, kartla online tahsilattan uzaktan sayaç okumaya kadar pek çok süreç otomatik hale geliyor. Site yönetimlerinin işini kolaylaştıran Apsiyon, site yönetimi yapan profesyonel yönetim firmalarına teknolojik altyapı desteği sağlayarak, bu firmaların verimliliklerini artırmasına destek oluyor.
Sektörün Kentsel Tesis Yönetimleri Derneği çatısı altında örgütlenmesini çok olumlu bir adım olarak değerlendirdiklerini belirten Türk, “Apsiyon olarak biz de ülkemiz tesis yönetimi sektöründe kalite standartlarının yerleştirilmesi ve sürdürülebilir büyüme sağlanabilmesi için dernek yönetim kurulunda yer alıyoruz. Bundan sonraki süreçte de tesis yöneticilerinin sorunlarını doğrudan dinleyip sitelerde hayatı kolaylaştıracak çözümler üretmeye, tesis yönetimlerine kurumsal zeminde destek olmaya devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.
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