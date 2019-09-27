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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
27.09.2019 - 08:53, Son Güncelleme:

Kentsel tesis yönetiminde 'teknolojik' dönem

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Kentsel tesis yönetiminde 'teknolojik' dönem

Kentsel tesis yönetimi alanında faaliyet gösteren yönetim firmalarının yanı sıra inşaattan enerjiye, turizmden ulaştırmaya, temizlikten sağlığa, güvenlikten hukuka yaklaşık 25 farklı sektördeki firmaların desteğiyle kurulan Kentsel Tesis Yönetimleri Derneği’nin başkanlığını Suat Sandalcı üstlenirken, Apsiyon CEO’su Kudret Türk, 1. Dönem Yönetim Kurulu Üyeleri arasında yer aldı.

‘Site Yöneticisinin Dijital Asistanı’ Apsiyon, oluşturmuş olduğu ekosistem ile birlikte derneğin teşkilatlanma ve yeni üye kazanımına destek verecek. Şirketin kendi mühendislik ekibiyle geliştirdiği teknolojiler hem tesis yönetimi hem de site sakinleri için hız ve güvenlik sağlıyor. Şirketin geliştirdiği ürünler ile sitelerde aidat takibinden online banka entegrasyonuna, kartla online tahsilattan uzaktan sayaç okumaya kadar pek çok süreç otomatik hale geliyor. Site yönetimlerinin işini kolaylaştıran Apsiyon, site yönetimi yapan profesyonel yönetim firmalarına teknolojik altyapı desteği sağlayarak, bu firmaların verimliliklerini artırmasına destek oluyor. 

Sektörün Kentsel Tesis Yönetimleri Derneği çatısı altında örgütlenmesini çok olumlu bir adım olarak değerlendirdiklerini belirten Türk, “Apsiyon olarak biz de ülkemiz tesis yönetimi sektöründe kalite standartlarının yerleştirilmesi ve sürdürülebilir büyüme sağlanabilmesi için dernek yönetim kurulunda yer alıyoruz. Bundan sonraki süreçte de tesis yöneticilerinin sorunlarını doğrudan dinleyip sitelerde hayatı kolaylaştıracak çözümler üretmeye, tesis yönetimlerine kurumsal zeminde destek olmaya devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.

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