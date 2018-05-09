Karıncalar neden tek sıra halinde yürüyor?
Öncü birlikler en güvenli ulaşım hattını belirliyor ve bu hatta "takip feromonu" boca ederek diğer karıncaların da takip etmesini sağlıyor.
Karıncaların çoğunlukla tek bir çizgiyi takip ederek, bu hattı hiç bozmadan art arda dizilip yürüdüklerini görüyoruz. Peki neden böyle yapıyorlar?- Karıncalar son derece sosyal canlılar. yaşamları, koloninin ayakta kalması üzerine kurulu ve hayatta kalmayı da bu kolektif anlayışları sayesinde başarıyorlar. Bir karınca kolonisi milyonlarca karıncadan oluşabilir. ama hepsi güçlü bir takım ruhuna sahip. bu uyumları neredeyse hiç bozulmuyor. Tabii olağanüstü iletişim becerilerine sahip olduklarını da ekleyelim. başarılarının kalbinde aslında bu iletişim güçleri var. İletişim derken aklınıza sadece vücut dili gelmesin; yanı kokuları da kullanıyorlar. Feromon denilen bu kokular kimi zaman kendilerine ait olan bölgeyi savunmak için salgılanabileceği gibi, bazen karmaşık bilgilerin aktarılmasını da sağlıyor. Örneğin yiyecek kaynağını bulduklarında, bulunduğu bölgenin yerini bu şekilde aktarabilirler
Her karınca türünün kendi "feroman sözlüğü" var. Karşılaştıkları farklı durumlar karşısında farklı kokular salgılıyorlar. Bunların sayısı bazen 20 feromonu bulabilir. Yollarını belirlerken de "takip feromonu" diyebileceğimiz özel koku salgılıyor, seçilen bu yolun en güvenli ulaşım hattı olduğunu tüm karıncalara bildirmiş oluyor ve bu sayede diğer karıncaların da aynı hatta takip etmesi sağlanıyor.
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