Kapsamlı bir inceleme: Razer BlackWidow Ultimate 2017

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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13.07.2018 - 09:55, Son Güncelleme:

Kapsamlı bir inceleme: Razer BlackWidow Ultimate 2017

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Kapsamlı bir inceleme: Razer BlackWidow Ultimate 2017

Razer yeni klavyesi BlackWidow Ultimate 2017 ile eski serilerinden daha iyi performansın yanında IP54 sertifikası ile suya ve toza dayanıklılık sunuyor. Ayrıca Chroma ışıklandırmasıyla Razer oyunculara kişiselleştirilebilir bir klavye sunuyor.

Razer yeni klavyesi BlackWidow Ultimate’i güncellemeye devam ediyor. 2017 sürümü ile 50 gram basım hassasiyetine sahip olan klavye dokunuş hissi olarak da dikkat çekiyor. Bu klavyede Razer’ın tanınan Chroma renk özelliği klavyenin her tuşuna yerleştirilmiş durumda. Bu sayede oyuncular her tuşa farklı renk verebiliyor.

Razer BlackWidow Ultimate bulundurduğu Mechanical Switch teknoloji sayesinde 50 gram baskı kuvveti ile bile komutu bilgisayara iletebiliyor. Suya ve toza dayanıklı olduğu vaat edilen klavye ayrıca sağ tarafında kulaklık ve mikrofon girişine ek olarak bir adet USB girişi de bulunduruyor. Klavye ayrıca birçok programlanabilir oyun modu seçeneği barındırıyor.

Kapsamlı bir inceleme: Razer BlackWidow Ultimate 2017

Klavyenin hangi oyun modunda olduğu bilgisi ve makro ayarları sağ üstte bulunan numlock capslock ledlerinin altından kontrol edilebiliyor. Synapse yazılımı ile ayarlanabilen oyun modları sayesinde oyun oynarken, ayarladığınız tuşlardan farklı bir tuşa bassanız bile tanımlamadığınız tuş işlevsiz kalıyor ve oyununuza hiçbir etkisi olmuyor. Razer bu sayede size en iyi oyun deneyimini vaat ediyor.

Razer BlackWidow Ultimate ayrıca direct olarak oyunculara yönelik olarak geliştirilen, ödüllü Razer Mechanical Switches teknolojisine de sahip olarak üretiliyor. Razer Green Switch seçeneği ile piyasaya sürülen klavye ile birlikte Razer, oyun oynamak için optimize edilmiş çalıştırma ve sıfırlama tepkisi ile endüstriye öncülük ediyor. 80 milyon tuş vuruşuna kadar bir ömrü olan Razer Mekanik Anahtarı, dayanıklılık için tasarlandı ve her tuşa basışınızda güvenilir şekilde en iyi performansı sağlamayı hedefliyor.

 Razer Blackwidow Ultimate 2017 sürümü ortalama 500 TL'lik bir fiyata sahip. 

Razer BlackWidow Ultimate Özellikleri

Razer Mechanical Switches ile 50 g harekete geçirme gücü (Razer Green)

80 milyon tuş vuruş ömrü

IP54 sertifikalı su ve toz dayanıklılığı

10 tuşa kadar anti-ghosting

Razer Synapse uyumlu

Dinamik ışıklandırma efektleriyle her biri ayrı ayrı ayarlanabilir arka aydınlatma

Klavyeyi kullanırken aynı anda makro kaydı imkanı ve tamamen programlanabilir tuşlar

Oyun modu seçeneği

1000Hz Ultrapolling

Boyutlar: 203 mm (Uzunluk)x 153 mm (Genişlik) x 60 mm (Yükseklik)

Ağırlık: 348 g

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