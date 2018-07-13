Kapsamlı bir inceleme: Razer BlackWidow Ultimate 2017
Razer yeni klavyesi BlackWidow Ultimate 2017 ile eski serilerinden daha iyi performansın yanında IP54 sertifikası ile suya ve toza dayanıklılık sunuyor. Ayrıca Chroma ışıklandırmasıyla Razer oyunculara kişiselleştirilebilir bir klavye sunuyor.
Razer yeni klavyesi BlackWidow Ultimate’i güncellemeye devam ediyor. 2017 sürümü ile 50 gram basım hassasiyetine sahip olan klavye dokunuş hissi olarak da dikkat çekiyor. Bu klavyede Razer’ın tanınan Chroma renk özelliği klavyenin her tuşuna yerleştirilmiş durumda. Bu sayede oyuncular her tuşa farklı renk verebiliyor.
Razer BlackWidow Ultimate bulundurduğu Mechanical Switch teknoloji sayesinde 50 gram baskı kuvveti ile bile komutu bilgisayara iletebiliyor. Suya ve toza dayanıklı olduğu vaat edilen klavye ayrıca sağ tarafında kulaklık ve mikrofon girişine ek olarak bir adet USB girişi de bulunduruyor. Klavye ayrıca birçok programlanabilir oyun modu seçeneği barındırıyor.
Klavyenin hangi oyun modunda olduğu bilgisi ve makro ayarları sağ üstte bulunan numlock capslock ledlerinin altından kontrol edilebiliyor. Synapse yazılımı ile ayarlanabilen oyun modları sayesinde oyun oynarken, ayarladığınız tuşlardan farklı bir tuşa bassanız bile tanımlamadığınız tuş işlevsiz kalıyor ve oyununuza hiçbir etkisi olmuyor. Razer bu sayede size en iyi oyun deneyimini vaat ediyor.
Razer BlackWidow Ultimate ayrıca direct olarak oyunculara yönelik olarak geliştirilen, ödüllü Razer Mechanical Switches teknolojisine de sahip olarak üretiliyor. Razer Green Switch seçeneği ile piyasaya sürülen klavye ile birlikte Razer, oyun oynamak için optimize edilmiş çalıştırma ve sıfırlama tepkisi ile endüstriye öncülük ediyor. 80 milyon tuş vuruşuna kadar bir ömrü olan Razer Mekanik Anahtarı, dayanıklılık için tasarlandı ve her tuşa basışınızda güvenilir şekilde en iyi performansı sağlamayı hedefliyor.
Razer Blackwidow Ultimate 2017 sürümü ortalama 500 TL'lik bir fiyata sahip.
Razer BlackWidow Ultimate Özellikleri
Razer Mechanical Switches ile 50 g harekete geçirme gücü (Razer Green)
80 milyon tuş vuruş ömrü
IP54 sertifikalı su ve toz dayanıklılığı
10 tuşa kadar anti-ghosting
Razer Synapse uyumlu
Dinamik ışıklandırma efektleriyle her biri ayrı ayrı ayarlanabilir arka aydınlatma
Klavyeyi kullanırken aynı anda makro kaydı imkanı ve tamamen programlanabilir tuşlar
Oyun modu seçeneği
1000Hz Ultrapolling
Boyutlar: 203 mm (Uzunluk)x 153 mm (Genişlik) x 60 mm (Yükseklik)
Ağırlık: 348 g
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