Kapsamlı bir inceleme: Days Gone

Tüm dünya nüfusunu etkileyen bir salgın sonrasında insanlar mutasyona uğruyor ve Freaker ismini taşıyan zombi görünümlü yaratıklara dönüşüyor. Zombi diyoruz; zira World War Z'deki benzer salgınla karşı karşıya gibiyiz. Zombiler pek engel de tanımıyor; herhangi bir objenin üzerine kolayca tırmanabildikleri gibi, size ulaşmak için her yolu deniyor. Peki biz St. John olarak ne yapacağız? Elbette zombileri haklamak için silahlarımız olacak; diğer yandan ise çevremizde bulunan objeler de silaha dönüşebiliyor.







Örneğin zombilerle savaşırken bombayı kullanarak üzerlerine kereste fırlatıp onlara zarar verebiliyorsunuz. Ancak olay sadece doğrudan onları yok etmek de değil; onların geçeceği köprüyü yıkarak size ulaşmalarını engelleyebiliyorsunuz da... Yani bulunduğunuz konuma göre kendi stratejinizi oluşturmanız ve o şekilde hareket etmeniz işinizi kolaylaştırıyor. Çünkü oyunda sürekli cephane bulma şansınız yok ve daha kestirme yollara ihtiyaç var.





The Last of Us Part 2'yi beklerken Days Gone bünyeye ilaç gibi geldi



Silahlardan bahsetmişken şunu da belirtmek gerekiyor: Silahlar olduğu gibi kalmıyor; yani pek çok oyunda olduğu gibi Days Gone'da da bir silah sistemi bulunuyor. Silahlarını güncelleyebiliyorsunuz; bunu da etrafta bulduğunuz gerekli objeler sayesinde yapıyorsunuz. Bu da zombilerin daha çabuk ölmesi demek elbette!





Oyunun en önemli yanlarından biri de motosiklet... Oyun boyunca yanımızda bir motosiklet bulunuyor ve böylece farklı noktalara çok daha hızlı bir şekilde varabiliyoruz. Elbette motor kullandığımız anlarda haritanın hemen altında gözüken benzin ibaresi hem motor kullanımının önemini hem de benzin bulmak için etrafa bakınmamız gerektiğini bizlere gösteriyor. Oyunun hikayesinin büyük kısmı, ağırlıklı olarak ormanlarla kaplı Oregon'da geçiyor. Bu da pek çok küçük kasaba, göl, şelale ve tünellerle karşılaşacağımız anlamına geliyor.





Oyunun görev yapısından da kısaca bahsedelim: Bu görev sisteminin temelinde kamplar ve onlar için yaptığımız görev listesi var. İlk başta iki farklı kamp için çalışmaya başlıyorsunuz. Daha sonra yeni karakterlerin de dahil olmaya başlamasıyla kamp sayısı artıyor, oyun alanı da genişliyor. Oyunun ilk 10 saatinde harita küçük gibi görünebilir; ancak yeni karakterlerin oyuna dahil olmasıyla beraber yeni kampların ortaya çıkması, haritanın güneye doğru uzamasıyla oyunun devasa bir dünyaya sahip olduğunu gözler önüne seriyor.





Tehlikelerle dolu bir dünyadan bahsediyoruz. Kampların güvenini kazanmak, silah, ekipman geliştirmelerini açmak için motorumuza atlayıp Oregon’un pek de güvenilir olmayan dünyasında sürekli yolda seyretmemiz gerekiyor. Yolların bu denli tehlikeli olması sanırım Days Gone’ın en başarılı olduğu noktalardan biri. Oyunun dünyası gerçekten sizi hiç rahat hissettirmiyor ve hep tetikte, bekliyorsunuz. Bu oyunda rahat olmayı zaten beklemeyin!





Oyunun korku dolu atmosferine gerilim müzikleri eşlik ediyor. Zombiler bir anda etrafınızı sarmaya başlayabiliyor ve sayıları 3'ü aştığında uğraşılması hayli zor oluyor. Uzakta kalabalık bir kaçık grubu gördüğünüz an silahlarla onları yok etmeyi aklınızdan bile geçirmeyin, hemen uzaklaşın! Stratejiniz şu olmalı: Genelde zombileri tek yakalamak, arkadan yaklaşıp gizlice öldürmek, kalabalıklaşmaya başladıklarını görünce hemen olay yerinden uzaklaşmak. Bu taktiği kullanarak hayatta kalma şansınızı artırabilirsiniz.





PlayStation'lara özel olarak çıkarılan Days Gone'ın sıkıcı yanları da yok değil. Hikaye anlatımını çok akıcı bulmamakla birlikte yer yer ara sahnelerin kötü bir film kadar sıkıcı olabildiğini söyleyebilirim. Diğer yandan oyunun tamamına bakıldığında son zamanlarda oynadığım en iyi gerilim/korku oyunlarından biri olduğunu söyleyebilirim.



Son olarak Türkçe altyazı ve menü seçeneği de bulunan oyunun özel ve koleksiyoncu sürümleri de mevcut.