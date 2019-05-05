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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
Selim ÖZTÜRK / selimozturk@hurriyet.com.tr
05.05.2019 - 09:36, Son Güncelleme:

Kapsamlı bir inceleme: Days Gone

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Kapsamlı bir inceleme: Days Gone

Tüm dünyayı kasıp kavuran bir salgın sonrasında Dünya artık eskisi gibi değildir ve salgın sonucunda dünyayı çepeçevre saran zombilerle mücadeleyi kazanmaktan başka şansımız yoktur. Bu hikaye kulağa tanıdık geliyor değil mi? The Last of Us, yıllar önce karşımıza çıktığında bu hikaye yakın bir senaryoya sahipti ve hepimizi yer yer güldürdü, yer yer göz yaşlarımızı tutamayacak hale getirdi. Hal böyleyken oyunun hikayesi yarım kaldığı için de herkes gibi ben de oyunun yeni sürümünü bekliyorum. Ancak o da ne? Days Gone isminde yepyeni bir oyun raflardaki yerini almış. Hikaye çok tanıdık: Salgın sonrasında dünya mahvolmuş, iki yıl sonrasında Deacon St. John isimli baş kahramanımızla bu zombilerle dolu dünyada hayatta kalmaya çalışıyoruz. Ancak oyun sadece bundan ibaret değil elbette...

Tüm dünya nüfusunu etkileyen bir salgın sonrasında  insanlar mutasyona uğruyor ve Freaker ismini taşıyan zombi görünümlü yaratıklara dönüşüyor. Zombi diyoruz; zira World War Z'deki benzer salgınla karşı karşıya gibiyiz. Zombiler pek engel de tanımıyor; herhangi bir objenin üzerine kolayca tırmanabildikleri gibi, size ulaşmak için her yolu deniyor. Peki biz St. John olarak ne yapacağız? Elbette zombileri haklamak için silahlarımız olacak; diğer yandan ise çevremizde bulunan objeler de silaha dönüşebiliyor. 

Kapsamlı bir inceleme: Days Gone


Örneğin zombilerle savaşırken bombayı kullanarak üzerlerine kereste fırlatıp onlara zarar verebiliyorsunuz. Ancak olay sadece doğrudan onları yok etmek de değil; onların geçeceği köprüyü yıkarak size ulaşmalarını engelleyebiliyorsunuz da... Yani bulunduğunuz konuma göre kendi stratejinizi oluşturmanız ve o şekilde hareket etmeniz işinizi kolaylaştırıyor. Çünkü oyunda sürekli cephane bulma şansınız yok ve daha kestirme yollara ihtiyaç var.

Kapsamlı bir inceleme: Days Gone

The Last of Us Part 2'yi beklerken Days Gone bünyeye ilaç gibi geldi

Silahlardan bahsetmişken şunu da belirtmek gerekiyor: Silahlar olduğu gibi kalmıyor; yani pek çok oyunda olduğu gibi Days Gone'da da bir silah sistemi bulunuyor. Silahlarını güncelleyebiliyorsunuz; bunu da etrafta bulduğunuz gerekli objeler sayesinde yapıyorsunuz. Bu da zombilerin daha çabuk ölmesi demek elbette!

Kapsamlı bir inceleme: Days Gone

Oyunun en önemli yanlarından biri de motosiklet... Oyun boyunca yanımızda bir motosiklet bulunuyor ve böylece farklı noktalara çok daha hızlı bir şekilde varabiliyoruz. Elbette motor kullandığımız anlarda haritanın hemen altında gözüken benzin ibaresi hem motor kullanımının önemini hem de benzin bulmak için etrafa bakınmamız gerektiğini bizlere gösteriyor. Oyunun hikayesinin büyük kısmı, ağırlıklı olarak ormanlarla kaplı Oregon'da geçiyor. Bu da pek çok küçük kasaba, göl, şelale ve tünellerle karşılaşacağımız anlamına geliyor. 

Kapsamlı bir inceleme: Days Gone

Oyunun görev yapısından da kısaca bahsedelim: Bu görev sisteminin temelinde kamplar ve onlar için yaptığımız görev listesi var. İlk başta iki farklı kamp için çalışmaya başlıyorsunuz. Daha sonra yeni karakterlerin de dahil olmaya başlamasıyla kamp sayısı artıyor, oyun alanı da genişliyor. Oyunun ilk 10 saatinde harita küçük gibi görünebilir; ancak yeni karakterlerin oyuna dahil olmasıyla beraber yeni kampların ortaya çıkması, haritanın güneye doğru uzamasıyla oyunun devasa bir dünyaya sahip olduğunu gözler önüne seriyor. 

Kapsamlı bir inceleme: Days Gone

Tehlikelerle dolu bir dünyadan bahsediyoruz. Kampların güvenini kazanmak, silah, ekipman geliştirmelerini açmak için motorumuza atlayıp Oregon’un pek de güvenilir olmayan dünyasında sürekli yolda seyretmemiz gerekiyor. Yolların bu denli tehlikeli olması sanırım Days Gone’ın en başarılı olduğu noktalardan biri. Oyunun dünyası gerçekten sizi hiç rahat hissettirmiyor ve hep tetikte, bekliyorsunuz. Bu oyunda rahat olmayı zaten beklemeyin!

Kapsamlı bir inceleme: Days Gone

Oyunun korku dolu atmosferine gerilim müzikleri eşlik ediyor. Zombiler bir anda etrafınızı sarmaya başlayabiliyor ve sayıları 3'ü aştığında uğraşılması hayli zor oluyor. Uzakta kalabalık bir kaçık grubu gördüğünüz an silahlarla onları yok etmeyi aklınızdan bile geçirmeyin, hemen uzaklaşın! Stratejiniz şu olmalı: Genelde zombileri tek yakalamak, arkadan yaklaşıp gizlice öldürmek, kalabalıklaşmaya başladıklarını görünce hemen olay yerinden uzaklaşmak. Bu taktiği kullanarak hayatta kalma şansınızı artırabilirsiniz. 

Kapsamlı bir inceleme: Days Gone

PlayStation'lara özel olarak çıkarılan Days Gone'ın sıkıcı yanları da yok değil. Hikaye anlatımını çok akıcı bulmamakla birlikte yer yer ara sahnelerin kötü bir film kadar sıkıcı olabildiğini söyleyebilirim. Diğer yandan oyunun tamamına bakıldığında son zamanlarda oynadığım en iyi gerilim/korku oyunlarından biri olduğunu söyleyebilirim. 

Son olarak Türkçe altyazı ve menü seçeneği de bulunan oyunun özel ve koleksiyoncu sürümleri de mevcut.

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