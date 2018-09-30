Kapsamlı bir inceleme: ASUS Zenfone 5Z
ASUS'un amiral telefonlarından Zenfone 5Z, Türkiye pazarına girdiği günden bu yana kullanıcıların dikkatini çekmeyi başarıyor. Üst seviye telefonlarda bulunması gereken özellikleri bünyesinde barındıran Zenfone 5Z, fiyatıyla da öne çıkıyor. İşte Zenfone 5Z'in tüm özellikleri ve halihazırda Türkiye fiyatı...
Zenfone 5Z'nin Türkiye pazarının çıkmasının üzerinden haftalar geçti; şirket üzerine yeni telefonlar da çıkardı. Ancak Zenfone 5Z önemini hala koruyor elbette. Asus Zenfone 5z, Qualcomm’un geliştirdiği 2018 model işlemcisi olan Snapdragon 845 modelinden gücünü alıyor. Telefonda, 6 GB ve 8 GB RAM seçenekleri mevcut. Depolama noktasında ise 64 GB, 128 GB ve 256 GB seçenekleri yer alıyor. Ülkemizde satılacak olan modelin de 6 GB RAM ve 64 GB dahili hafıza ile geldiğini belirtelim.
6.2 inç boyutlu IPS LCD panele sahip olan Zenfone 5z, 1920 x 2246 ekran çözünürlüğü ve 18.7:9 görüntü oranına sahip. Yaklaşık 402 ppi yoğunluk sunan ekranın, gövdeye oranı ise yüzde 83.6 seviyesinde. 155 gram ağırlığa sahip olan telefonun kasa kalınlığı ise 7.9 mm olarak ölçülüyor. Bu ekranın, DCI-P3 renk gamutunu da desteklediğini belirtelim.
Android Oreo işletim sistemi ve Asus ZenUI arayüzü ile gelen telefon, WiFi 802.11 ac desteği, Bluetooth 5.0, USB Type-C (USB 2.0), parmak izi okuyucu, 512 GB kapasiteye kadar destek sunan MicroSD kart desteği gibi özellikler sunuyor.
QuickCharge 4+ desteği ile dikkat çeken telefonda, 3300 mAh kapasiteli bir batarya kullanılıyor.
Asus, Zenfone 5z modelinin arka kısmında 2 kamera kullanıyor. Arka kısımdaki ana kamera, 12 Megapiksel çözünürlüğe, f/1.8 diyafram açıklığına, 24 mm lens açısına, 1/2.55 inç sensör boyutuna ve 1.4 mikron piksel boyutuna sahip. Arka kameralar, 4K çözünürlükte 30 FPS, 1080p çözünürlükte 30 FPS, 60 FPS ve 120 FPS, 720p çözünürlükte ise 240 FPS‘ye kadar videolar çekebiliyor.
İkinci arka kamera ise, 8 Megapiksel çözünürlüğe, f/2.0 diyafram açıklığı, 12 mm lens açısı, 1/4″ görüntü sensörüne ve 1.12 mikron piksel boyutuna sahip. Ön kamera 1080p video çekebiliyor.
Ürünün fiyatı ise yaklaşık 4400 TL.
Asus Zenfone 5z teknik özellikleri
Ekran: 6.2 inç, yüzde 83.6 ekran gövde oranı, IPS, 18.7:9
Çözünürlük 1080 x 2246
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 845 (4×2.7 GHz Kryo 385 Gold & 4×1.7 GHz Kryo 385 Silver)
Grafik Birimi: Adreno 630
RAM: 4 GB – 6 GB – 8 GB
Depolama: 64 GB -128 GB – 256 GB + MicroSD (512 GB max)
Arka Kamera: 12 Megapiksel (f/1.8, 24 mm, 1/2.55″, 1.4 mikron) + 8 Megapiksel (f/2.0, 12 mm, 1/4″, 1.12 mikron)
Ön Kamera: 8 Megapiksel, (f/2.0, 24 mm, 1/4″, 1.12 mikron)
Pil: 3300 mAh
İşletim Sistemi: Android 8.0 Oreo + ZenUI 5
Bağlantı: USB Type-C (v2.0), Wi-Fi a/b/g/n/ac, BT 5.0, GPS, NFC, FM Radyo
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