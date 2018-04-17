Kadınlar mobilde erkeklerden daha fazla vakit geçiriyor!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Teknoloji
17.04.2018 - 11:13, Son Güncelleme:

Kadınlar mobilde erkeklerden daha fazla vakit geçiriyor!

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Kadınlar mobilde erkeklerden daha fazla vakit geçiriyor!

Mobil oyun furyasına kadınlar da katıldı. Mynet tarafından açıklanan rakamlara göre, en popüler mobil oyunlardan biri olan Çanak Okey'de kadınlar daha uzun süre oynuyor. 5 milyondan fazla oyuncunun alışkanlıklarını inceleyen araştırmada, kullanıcılara oyun ve sosyalleşme deneyimini bir arada sunan oyunların her yaştan ilgi görmesi dikkat çekiyor.

Kadın oyuncuların en çok tercih ettiği oyunların Çanak Okey, Mynet Okey, 101 Çanak Okey, Kelimebul, Tavla ve 101-34-51 olarak belirlendiği Mynet araştırmasına göre kadınlar mobilde, erkekler ise bilgisayarda daha fazla vakit geçiriyor. Çanak Okey'in mobil sürümünde kadınlar ortalama 21,5 dakika vakit geçirirken, erkekler 17,6 dakikalık seanslarla oyun oynuyor. Bilgisayarlardaki internet tarayıcılarından erişilen Mynet Oyun portalinde ise kadınlar ortalama 38 dakika vakit geçirirken, erkeklerin oyun süresi 45 dakikaya çıkıyor.

Kadınların en uzun süre kaldıkları sayfalarda ise Oyun bölümü ilk sırada geliyor. Her 100 kullanıcıdan birinin ziyaret ettiği Oyun sayfasında ortalama vakit geçirme süresi ise 3,93 dakika olarak belirlendi. Mynet'in sosyal medya ve mobil platformlar üzerinden oynanabilen popüler oyunu Çanak Okey'de her dört oyuncudan birini oluşturan kadınlar, Çanak 101 Okey'de ise %22,8 oranında yer alıyor. Kadın oyuncular arasında %26 oranla 35-44 yaş arası bu oyuna en yüksek ilgiyi gösterirken, bu yaş grubunu %22 ile 25-34 yaş arasındaki oyuncular takip ediyor.

Mynet'in oyun platformlarında en çok vakit geçiren erkekler İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Konya, Gaziantep, Adana, Samsun ve Mersin'den giriş yapıyor. Kadın oyuncuların en çok bulunduğu şehirler ise İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin, Adana, Samsun, Eskişehir ve Gaziantep olarak sıralanıyor.

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