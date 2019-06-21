Kadın mühendisler geleceğin mühendisleri için sahnede
Brisa, Dünya Kadın Mühendisler Günü kapsamında yayınladığı film ile, hem mesleklerinde cesaretle yol alan kadın mühendislerin gücünü göstermeyi ve geleceğin mühendislerine cesaret aşılamayı hedefliyor.
Şirket, Dünya Kadın Mühendisler Günü’ne özel hazırladığı filmde bünyesinde çalışan kadın mühendisleri ve Aksaray Harmandalı Köyü Atatürk Ortaokulu öğrencilerini bir araya getirdi.
Kadın mühendisler, şirketin Aksaray’daki akıllı fabrikasında öğrencilerle buluşarak lastiğin yolculuğunu, mesleklerine dair deneyimlerini ve cesaretle yol alma hikayelerini paylaştılar. Böylece geleceğin mühendisleri de hem yüksek bir Ar-Ge ve mühendislik becerisi gerektiren sektörü yakından tanıdı hem de kadınların bu alandaki gücüne ve başarısına şahitlik ederek cesaret kazandılar.
Bu buluşmanın ardından hazırlanan ve yürekten paylaşımların yer aldığı Dünya Kadın Mühendisler Günü’ne özel film ise önyargıları kırarak mesleklerinde cesaretle yol alan, kadınların isterlerse her işi başarabileceklerini kanıtlayan tüm kadın mühendislerin Dünya Kadın Mühendisler Günü’nü kutluyor.
Kadın mühendisler bugün en zorlu ve en yaratıcı mühendislik işlerine imza atıyor, aynı zamanda sahadan Ar-Ge’ye teknolojiden pazarlamaya çok farklı alanlarda yeteneklerini kullanıyor. İlgili videoya buradan ulaşılabilir.
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