Japon milyarden rekor kıran tweet
Japonya'da yaşayan ünlü milyarder Yusaku Maezawa, attığı tweet'le kırılması güç bir rekora imza attı.
Twitter, Japon milyarderin tweet'iyle çalkalanıyor. Ünlü bir çevrimiçi moda mağazasının sahibi olan Maezawa, 5 Ocak tarihinde ilginç bir tweet attı. Tweet'inde bir çekiliş düzenlediğini ve bu tweet'i RT eden 100 kişi arasında 100 milyon yeni ani 925 bin doları paylaştıracağını duyuran milyarder, Twitter'da bir anda gündem oldu.
Kısa sürede RT sayısında ciddi patlama yaşanan tweet, toplamda 1 milyondan fazla 'favori', 4.5 milyondan fazla da RT aldı.
Ancak Japon milyarderin konuşulduğu tek gündem maddesi bu değil. Daha önce de ünlü milyarder, Elon Musk'ın SpaceX roketiyle Ay çevresine gidecek turist olacağını duyurmuştu.
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