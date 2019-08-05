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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerTeknoloji HaberleriJabra Elite 85H: Suya ve toza dayanıklı kablosuz kulaklık
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Teknoloji
05.08.2019 - 12:36, Son Güncelleme:

Jabra Elite 85H: Suya ve toza dayanıklı kablosuz kulaklık

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Jabra Elite 85H: Suya ve toza dayanıklı kablosuz kulaklık

Yapay zeka desteğine ve Aktif Ses Engelleme (ANC) özelliğine sahip olan Jabra Elite 85H, kablosuz kulaklık üzerinde yer alan 8 mikrofonla tercihe göre kullanıcının çevre seslerini duyabilmesini sağlıyor. ANC özelliği açıkken 36 saat pil ömrü sunan kulaklık, akıllı telefonlara yüklenebilen Sound+ uygulamasıyla eşleştirildiği zaman sunduğu ses özellikleri kişiselleştirilebiliyor.

Sarf malzeme ve aksesuar distribütörü Despec Bilgisayar’ın dağıtımcılığını üstlendiği Jabra Elite 85H, uzun batarya ömrü ve Bluetooth üzerinden konuşma deneyimiyle dikkat çekiyor. Akıllı telefon uygulaması Sound+ ile birlikte çalışan kablosuz kulaklığa uygulama üzerinden ekolayzır ayarları yapılabiliyor. Ayrıca farklı müzik modlarının da oluşturulabildiği uygulama üzerinden Aktif Ses Engelleme (ANC) özelliği yönetilebiliyor. Etrafında olup biteni duymak isteyen kullanıcılar için de kulaklık takılıyken bile dahili 8 mikrofonunu kullanarak etraftaki sesi kulaklığın içine veren HearThrough özelliği yer alıyor. Kulaklığın üzerindeki bir tuş ile bu iki özellik arasında geçiş yapılabiliyor.

Gelişmiş arama teknolojisi sayesinde telefon konuşmalarında toplu taşıma gibi arka planda gürültülerin olduğu ortamlarda bile etkili bir arama kalitesi sunuyor. Telefon araması geldiğinde ANC özelliğini otomatik olarak kapatan ve HearThrough özelliğine geçiş yapan kulaklık, kullanıcıların telefon konuşması sırasında farkında olmadan yüksek sesle konuşmasının önüne geçiyor.

Jabra Elite 85H: Suya ve toza dayanıklı kablosuz kulaklık

3.5mm jak girişiyle Bluetooth özelliğine sahip olmayan cihazlarda da kullanılabilen Jabra Elite 85H, USB Type-C girişinden şarj ediliyor. Yalnızca 15 dakikalık şarj süresinde 5 saatlik kullanım sunan kablosuz kulaklık, tam şarjda ANC özelliği bile açıkken 36 saatlik batarya ömrüyle öne çıkıyor.

Amazon Alexa, Siri ve Google Assistant ile uyumlu olan Jabra Elite 85H, kulağa takılı değilken kendisini kapatarak güç tasarrufu da sunuyor. Omuza indirildikten sonra kulaklıklar göğse paralel şekilde döndürüldüğü zaman kulaklık otomatik olarak Bluetooth bağlantısını kesiyor ve kulağa takıldığında yine otomatik olarak Bluetooth bağlantısını kurabiliyor. Aynı zamanda bu süreç, sesli bir şekilde kullanıcıya da aktarılıyor.

Siyah, Altın Bej ve Navy Mavi olmak üzere üç renk seçeneğine sahip olan ve perakende mağazalarında satışta olan kulaklığın fiyatı ise 1999 TL.

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