Isuzu ve Volvo teknolojide işbirliği yapacak

İki şirketten yapılan ortak açıklamaya göre, dönüşümün ilk adımı çerçevesinde, Isuzu Motor ve UD Trucks için dayanıklı kamyonlar üretilecek.

Volvo Grup CEO’su ve Başkanı Martin Lundstendt, gerçekleşen iş birliğinin teknoloji adına güzel bir adım olduğunu ve müşterileri ve iş ortakları için de fayda yaratmaya devam edeceklerini belirtti ve "Müşterilerimiz ve iş ortaklarımızın yararı doğrultusunda, işbirliğimizi teknoloji, satış, hizmetler ve diğer alanlara genişletme konusunda büyük bir potansiyel görüyoruz" dedi.