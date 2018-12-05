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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
05.12.2018 - 08:34, Son Güncelleme:

İşte Spotify üzerinden bu yıl en çok dinlenen şarkı

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İşte Spotify üzerinden bu yıl en çok dinlenen şarkı

Drake dünya genelinde hem 2018’in hem de tüm zamanların Spotify’da en çok dinlenen sanatçısı olurken, Türkiye’de en çok dinlenen sanatçı tahtına Ezhel oturdu. 2018 yılının dünya genelinde en çok dinlenen şarkısı Drake’ten “God’s Plan”, Türkiye’de ise Ezhel’den “Geceler” oldu. Dünya genelinde en çok dinlenen kadın sanatçı kategorisinde bu sene Ariana Grande, Spotify listelerinde birinci sıraya yerleşti, Türkiye’de ise kadın sanatçılarda zirvenin adı yine Sezen Aksu...

2018 sona eriyor ama Spotify’da müzik her zamanki yüksek temposuyla çalmaya devam ediyor. Yıl boyunca Spotify kullanıcıları, en sevdikleri şarkıları, sanatçıları, çalma listelerini ve podcast’leri saatler boyunca dinledi. Yıla damgasını vuran müzikleri ve müzik trendlerini belirlemek için 2018 yılını mercek altına alan Spotify, dünyada ve Türkiye’de 2018’in en’lerini açıkladı.

Müzikseverler, 2015 ve 2016 yılının en çok dinlenen sanatçısı olan ve bu yıl bir kez daha tacı ele geçiren Drake gibi favori isimlerini takipten vazgeçmedi. Sadece 2018 yılında 7,9 milyar dinleme sayısı elde eden Kanadalı rapçi bugüne kadar Spotify’da tüm zamanların en çok dinlenen sanatçısı oldu. Drake’in “Scorpion” albümü ve “God’s Plan” şarkısı 2018 yılının Spotify TOP listelerinde kendi kategorilerinde ilk sıralara yerleşti. “God’s Plan” şarkısı Drake’e 1 milyardan fazla dinleme getirdi.

Türkiye’de Spotify üzerinden 2018 yılında en çok dinlenen sanatçı ise rap dünyasının parlayan yıldızı Ezhel oldu. Ezhel aynı zamanda yılın en çok dinlenen erkek sanatçısı olarak da zirvedeki yerini aldı. Ezhel’i en çok dinlenen sanatçılarda pop müziğin kraliçesi Sezen Aksu takip etti. Yılın en çok dinlenen erkek sanatçısında da zirvenin ismi değişmedi, Ezhel’in hemen ardından gelen isim ise Teoman oldu.

2018’in zirvelerindeki rap, pop ve rock mücadelesini rap müzik kazanırken, yılın en çok dinlenen şarkısı ise yine Ezhel’den geldi ve “Geceler” oldu. “Geceler”i yine rap dünyasının sevilen ismi Gazapizm’in seneye damga vuran şarkısı “Heyecanı Yok” takip ederken Aleyna Tilki’nin “Yalnız Çiçek” şarkısı en çok dinlenen üçüncü şarkı oldu. “İmkansızım” şarkısı dördüncü sıraya yerleşen Ezhel böylece 2018 yılında en çok dinlenen şarkılar TOP 5 listesine iki şarkıyla girmiş oldu. 2018 yılının en çok dinlenen TOP 5 sanatçısı ve TOP 5 erkek sanatçısı arasında hiçbir yabancı isim yer almadı.

Yıla damgasını vuran favorilerin yanı sıra, listeleri alt üst eden bazı isimler de üst sıralara yerleşti. 48 milyonu aşan aylık dinleyici sayısı ile Ariana Grande, bu tacı 3 kez giyen Rihanna’nın ayak izlerini takip ederek 2018’de Spotify üzerinden en çok dinlenen kadın sanatçı oldu. Grande’nin bu başarında dördüncü albümü “Sweetener” ve 210 milyonun üzerinde dinlenme sayısına ulaşan son single çalışması “thank u, next”in etkisi büyük.

2018 yılında Türkiye’nin en çok dinlenen kadın sanatçısı Sezen Aksu oldu. Sezen Aksu’yu dünya genelinde en çok dinlenen kadın sanatçılar listesinde 2’nci sıraya yerleşen Dua Lipa takip ederken, üçüncü sırayı Avustralyalı söz yazarı ve şarkıcı Sia takip etti. Sıla ise 2018 yılında en çok dinlenen kadın sanatçılar listesinde 4’üncü sırada yer aldı.

Türkiye’de 2018 yılında en çok dinlenen müzik gruplarında ise Yüzyüzeyken Konuşuruzzirvedeki yerini aldı. Yüzyüzeyken Konuşuruz’u Imagine Dragons ve Duman takip etti. Listenin son sırasında ise Mor ve Ötesi’nin hemen ardından Adamlar yer aldı. Listenin 1 numarası Yüzyüzeyken Konuşuruz aynı zamanda Türkiye’de 2018 yılında en çok dinlenen sanatçılar TOP 5 listesinde de 3’üncü sırada.

Hip-hop 2018 yılında Spotify listelerindeki ağırlığını korudu ama geçen yılın büyük sürprizi Latin müzik de müthiş büyümesini sürdürdü. Bu sene, J Balvin, Bad Bunny ve Ozuna gibi Latin sanatçılar, en çok dinlenen 10 sanatçı listesinde yer aldı. Geçen sene sadece Daddy Yankee en çok dinlenen TOP 10 sanatçı listesinde İspanyolca konuşan tek sanatçı olarak yer almıştı. Latin müziğin temsilcilerinden Küba asıllı Amerikalı şarkıcı Camila Cabello, 2018 yılında Spotify üzerinden dünya genelinde en çok dinlenen 5’inci kadın sanatçı oldu. Spotify’da dünya genelinde en çok takip edilen 3’üncü ve 4’üncü çalma listeleri ¡Viva Latino! ve Baila Reggaeton ile Latin müzik çalma listelerine de damgasını vurdu.

Türkiye’de ise 2018 yılında en çok dinlenen çalma listelerinde zirveyi pop yakaladı. Türkçe Pop en çok dinlenen çalma listesi olurken, Today’s Top Hit ve Türkçe Rap ise ilk üçü tamamlayan diğer popüler çalma listeleri oldu.

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